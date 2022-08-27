https://ria.ru/20220827/ukraina-1812519033.html
Российские войска уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
Российские войска уничтожили шесть украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 27.08.2022
Российские войска уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов украинского оружия и боеприпасов, следует... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T13:13
2022-08-27T13:13
2022-08-27T13:13
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов украинского оружия и боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины... Уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Соледар, Кодема Донецкой Народной Республики, Червоный Яр Николаевской области и Нововоронцовка Херсонской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что поражены семь пунктов управления украинских военных, в том числе 102-й бригады территориальной обороны в районе Червоное в Запорожской области, а также националистического формирования "Кракен" в районе Харькова. Кроме того, поражены 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220825/dzhabarov-1812112601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, северск, соледар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Северск, Соледар
Российские войска уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
Минобороны: российские войска уничтожили шесть украинских складов боеприпасов