https://ria.ru/20220827/ukraina-1812519033.html

Российские войска уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Российские войска уничтожили шесть украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 27.08.2022

Российские войска уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов украинского оружия и боеприпасов, следует... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T13:13

2022-08-27T13:13

2022-08-27T13:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

северск

соледар

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов украинского оружия и боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины... Уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Соледар, Кодема Донецкой Народной Республики, Червоный Яр Николаевской области и Нововоронцовка Херсонской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что поражены семь пунктов управления украинских военных, в том числе 102-й бригады территориальной обороны в районе Червоное в Запорожской области, а также националистического формирования "Кракен" в районе Харькова. Кроме того, поражены 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/dzhabarov-1812112601.html

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северск

соледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, северск, соледар