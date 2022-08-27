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ВКС России под Николаевом уничтожила почти половину украинского батальона

ВКС России под Николаевом уничтожила почти половину украинского батальона - РИА Новости, 27.08.2022

ВКС России под Николаевом уничтожила почти половину украинского батальона

Авиация РФ в Николаевской области уничтожила почти половину батальона войск Украины, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T13:05

2022-08-27T13:05

2022-08-27T13:49

специальная военная операция на украине

николаевская область

дергачи

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

россия

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украина

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Авиация РФ в Николаевской области уничтожила почти половину батальона войск Украины, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В результате ударов оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям подразделений 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Квитневое Николаевской области уничтожено более 40 процентов личного состава данного подразделения", - сказали в ведомстве.Там также отметили, что в районе населенного пункта Дергачи Харьковской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады украинских военных уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО "Град", а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

дергачи

россия

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Варвара Скокшина

николаевская область, дергачи, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, россия, в мире, украина