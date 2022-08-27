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ВКС России под Николаевом уничтожила почти половину украинского батальона
ВКС России под Николаевом уничтожила почти половину украинского батальона - РИА Новости, 27.08.2022
ВКС России под Николаевом уничтожила почти половину украинского батальона
Авиация РФ в Николаевской области уничтожила почти половину батальона войск Украины, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T13:05
2022-08-27T13:05
2022-08-27T13:49
специальная военная операция на украине
николаевская область
дергачи
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
россия
в мире
украина
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Авиация РФ в Николаевской области уничтожила почти половину батальона войск Украины, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В результате ударов оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям подразделений 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Квитневое Николаевской области уничтожено более 40 процентов личного состава данного подразделения", - сказали в ведомстве.Там также отметили, что в районе населенного пункта Дергачи Харьковской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады украинских военных уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО "Град", а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Дергачи, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Украина
13:05 27.08.2022 (обновлено: 13:49 27.08.2022)
ВКС России под Николаевом уничтожила почти половину украинского батальона
Минобороны: ВКС России под Николаевом уничтожила почти половину украинского батальона