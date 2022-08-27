https://ria.ru/20220827/ukraina-1812515465.html
Союзные силы за сутки уничтожили более 300 украинских боевиков
Союзные силы за сутки уничтожили более 300 украинских боевиков - РИА Новости, 27.08.2022
Союзные силы за сутки уничтожили более 300 украинских боевиков
Союзные силы на харьковском направлении и в Херсонской области за сутки уничтожили более 300 боевиков, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:47
2022-08-27T12:47
2022-08-27T13:01
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Союзные силы на харьковском направлении и в Херсонской области за сутки уничтожили более 300 боевиков, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Вернополье и Краснополье потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более 200 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады Украины, предпринявшим очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец."Потери противника составили более 130 боевиков и 10 единиц военной техники", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:47 27.08.2022 (обновлено: 13:01 27.08.2022)
Союзные силы за сутки уничтожили более 300 украинских боевиков
Минобороны: cоюзные силы за сутки уничтожили более 300 украинских боевиков