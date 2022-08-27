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Союзные силы за сутки уничтожили более 300 украинских боевиков - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Союзные силы за сутки уничтожили более 300 украинских боевиков
Союзные силы за сутки уничтожили более 300 украинских боевиков - РИА Новости, 27.08.2022
Союзные силы за сутки уничтожили более 300 украинских боевиков
Союзные силы на харьковском направлении и в Херсонской области за сутки уничтожили более 300 боевиков, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:47
2022-08-27T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Союзные силы на харьковском направлении и в Херсонской области за сутки уничтожили более 300 боевиков, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Вернополье и Краснополье потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более 200 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады Украины, предпринявшим очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец."Потери противника составили более 130 боевиков и 10 единиц военной техники", - отметили в ведомстве.
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в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:47 27.08.2022 (обновлено: 13:01 27.08.2022)
 
Союзные силы за сутки уничтожили более 300 украинских боевиков

Минобороны: cоюзные силы за сутки уничтожили более 300 украинских боевиков

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Союзные силы на харьковском направлении и в Херсонской области за сутки уничтожили более 300 боевиков, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Вернополье и Краснополье потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более 200 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады Украины, предпринявшим очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец.
"Потери противника составили более 130 боевиков и 10 единиц военной техники", - отметили в ведомстве.
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