https://ria.ru/20220827/ukraina-1812515465.html

Союзные силы за сутки уничтожили более 300 украинских боевиков

Союзные силы за сутки уничтожили более 300 украинских боевиков - РИА Новости, 27.08.2022

Союзные силы за сутки уничтожили более 300 украинских боевиков

Союзные силы на харьковском направлении и в Херсонской области за сутки уничтожили более 300 боевиков, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:47

2022-08-27T12:47

2022-08-27T13:01

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Союзные силы на харьковском направлении и в Херсонской области за сутки уничтожили более 300 боевиков, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Вернополье и Краснополье потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более 200 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады Украины, предпринявшим очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец."Потери противника составили более 130 боевиков и 10 единиц военной техники", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)