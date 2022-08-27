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Замгенсека ООН объяснила, почему на конференции ДНЯО не приняли документ - РИА Новости, 27.08.2022
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Замгенсека ООН объяснила, почему на конференции ДНЯО не приняли документ
Замгенсека ООН объяснила, почему на конференции ДНЯО не приняли документ - РИА Новости, 27.08.2022
Замгенсека ООН объяснила, почему на конференции ДНЯО не приняли документ
Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогла принять консенсусный итоговый документ в основном из-за темы конфликта на... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T07:19
2022-08-27T08:17
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ООН, 27 авг — РИА Новости. Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогла принять консенсусный итоговый документ в основном из-за темы конфликта на Украине, заявила на пресс-конференции замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу.Ранее Обзорная конференция ДНЯО не смогла прийти к консенсусу по итоговому документу. Как заявил на брифинге председатель конференции Густаво Злаувинен, Россия требовала внесения поправок в те пункты итогового документа, которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума.По ее словам, последствия конфликта на Украине "были наибольшей причиной того, что эта конференция не смогла принять консенсусный документ".Ранее замглавы делегации России Андрей Белоусов заявил, что ответственность за отсутствие консенсуса по итоговому документу на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) несут Киев и его кураторы. По его словам, антироссийские заявления звучали на протяжении всей конференции. "Особенно цинично они звучали в последние несколько дней. Их фоном стали варварские обстрелы украинскими формированиями Запорожской АЭС, что поставило мир на грань ядерной катастрофы. Звучат они, к сожалению, и сегодня", — отметил дипломат.Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Задача мероприятия — провести обзор исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия за отчетный период и наметить соответствующие шаги на будущий. Показателем успеха конференции будет возможность стран прийти к консенсусу по итоговому документу мероприятия.На предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ также не был согласован.Договор о нераспространении ядерного оружия является основой международного режима ядерного нераспространения. Он закрепляет неотъемлемое право всех государств-участников на исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях. С момента вступления документа в силу 5 марта 1970 его участниками стали все независимые государства — члены ООН — за исключением трех: Израиля, Индии и Пакистана. КНДР объявила о выходе из Договора. Но международное сообщество факт выхода не признает, как не признает за Северной Кореей и ядерный статус.
https://ria.ru/20220827/oon-1812465804.html
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в мире, украина, оон
В мире, Украина, ООН
07:19 27.08.2022 (обновлено: 08:17 27.08.2022)
 
Замгенсека ООН объяснила, почему на конференции ДНЯО не приняли документ

Замгенсека ООН Накамицу: конференция ДНЯО не приняла документ из-за украинской темы

© AP Photo / Osamu HondaООН
ООН - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Osamu Honda
ООН. Архивное фото
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ООН, 27 авг — РИА Новости. Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогла принять консенсусный итоговый документ в основном из-за темы конфликта на Украине, заявила на пресс-конференции замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу.
Ранее Обзорная конференция ДНЯО не смогла прийти к консенсусу по итоговому документу. Как заявил на брифинге председатель конференции Густаво Злаувинен, Россия требовала внесения поправок в те пункты итогового документа, которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума.

"Должна отметить, что эта Обзорная конференция проводилась в весьма конкретной атмосфере", — сказала Накамицу, имея в виду спецоперацию на Украине. "И думаю, что это влияние было весьма большим", — добавила она.

По ее словам, последствия конфликта на Украине "были наибольшей причиной того, что эта конференция не смогла принять консенсусный документ".
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Замгенсека ООН прокомментировала конференцию ДНЯО
Ранее замглавы делегации России Андрей Белоусов заявил, что ответственность за отсутствие консенсуса по итоговому документу на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) несут Киев и его кураторы.
По его словам, антироссийские заявления звучали на протяжении всей конференции. "Особенно цинично они звучали в последние несколько дней. Их фоном стали варварские обстрелы украинскими формированиями Запорожской АЭС, что поставило мир на грань ядерной катастрофы. Звучат они, к сожалению, и сегодня", — отметил дипломат.
Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Задача мероприятия — провести обзор исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия за отчетный период и наметить соответствующие шаги на будущий. Показателем успеха конференции будет возможность стран прийти к консенсусу по итоговому документу мероприятия.

На предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ также не был согласован.

Договор о нераспространении ядерного оружия является основой международного режима ядерного нераспространения. Он закрепляет неотъемлемое право всех государств-участников на исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях. С момента вступления документа в силу 5 марта 1970 его участниками стали все независимые государства — члены ООН — за исключением трех: Израиля, Индии и Пакистана. КНДР объявила о выходе из Договора. Но международное сообщество факт выхода не признает, как не признает за Северной Кореей и ядерный статус.
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