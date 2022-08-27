https://ria.ru/20220827/ukraina-1812462525.html

Белоусов обвинил Украину в отсутствии консенсуса на конференции ДНЯО

Белоусов обвинил Украину в отсутствии консенсуса на конференции ДНЯО - РИА Новости, 27.08.2022

Белоусов обвинил Украину в отсутствии консенсуса на конференции ДНЯО

Киев и его кураторы несут ответственность за отсутствие консенсуса по итоговому документу на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T05:12

2022-08-27T05:12

2022-08-27T05:15

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ООН, 27 авг – РИА Новости. Киев и его кураторы несут ответственность за отсутствие консенсуса по итоговому документу на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замглавы делегации России Андрей Белоусов.По его словам, антироссийские заявления звучали на протяжении всей конференции."Особенно цинично они звучали в последние несколько дней. Их фоном стали варварские обстрелы украинскими формированиями Запорожской АЭС, что поставило мир на грань ядерной катастрофы. Звучат они, к сожалению, и сегодня", - добавил дипломат.По его словам, ряд государств, продвинув в проект итогового документа свои приоритеты, сделали все, чтобы важные для других делегаций вопросы были оставлены за пределами итогового документа. "По сути на протяжении всей конференции игра шла в одни ворота. Подмяв под себя процесс подготовки документов, эти делегации заняли привилегированную позицию, поставив другие страны в дискриминационное положение. Подобная ситуация недопустима", - указал он."Обозначенные причины в своей совокупности не позволили нам поддержать представленный вами, господин председатель, проект доклада. Считаем, что от этого не будет большого вреда для следующего обзорного цикла", - заключил Белоусов.

https://ria.ru/20220827/konferentsiya-1812458473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, запорожская аэс, украина, россия