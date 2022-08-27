https://ria.ru/20220827/ukraina-1812462525.html
Белоусов обвинил Украину в отсутствии консенсуса на конференции ДНЯО
Белоусов обвинил Украину в отсутствии консенсуса на конференции ДНЯО - РИА Новости, 27.08.2022
Белоусов обвинил Украину в отсутствии консенсуса на конференции ДНЯО
Киев и его кураторы несут ответственность за отсутствие консенсуса по итоговому документу на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T05:12
2022-08-27T05:12
2022-08-27T05:15
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Киев и его кураторы несут ответственность за отсутствие консенсуса по итоговому документу на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замглавы делегации России Андрей Белоусов.По его словам, антироссийские заявления звучали на протяжении всей конференции."Особенно цинично они звучали в последние несколько дней. Их фоном стали варварские обстрелы украинскими формированиями Запорожской АЭС, что поставило мир на грань ядерной катастрофы. Звучат они, к сожалению, и сегодня", - добавил дипломат.По его словам, ряд государств, продвинув в проект итогового документа свои приоритеты, сделали все, чтобы важные для других делегаций вопросы были оставлены за пределами итогового документа. "По сути на протяжении всей конференции игра шла в одни ворота. Подмяв под себя процесс подготовки документов, эти делегации заняли привилегированную позицию, поставив другие страны в дискриминационное положение. Подобная ситуация недопустима", - указал он."Обозначенные причины в своей совокупности не позволили нам поддержать представленный вами, господин председатель, проект доклада. Считаем, что от этого не будет большого вреда для следующего обзорного цикла", - заключил Белоусов.
https://ria.ru/20220827/konferentsiya-1812458473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, украина, россия
В мире, Запорожская АЭС, Украина, Россия
05:12 27.08.2022 (обновлено: 05:15 27.08.2022)
Белоусов обвинил Украину в отсутствии консенсуса на конференции ДНЯО
Дипломат Белоусов обвинил Киев и его кураторов в отсутствии консенсуса на конференции ДНЯО
ООН, 27 авг – РИА Новости. Киев и его кураторы несут ответственность за отсутствие консенсуса по итоговому документу на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замглавы делегации России Андрей Белоусов.
"Украина и кураторы киевского режима несут всю полноту ответственности за отсутствие финального позитивного результата по итогам обзора", - сказал Белоусов.
По его словам, антироссийские заявления звучали на протяжении всей конференции.
"Особенно цинично они звучали в последние несколько дней. Их фоном стали варварские обстрелы украинскими формированиями Запорожской АЭС
, что поставило мир на грань ядерной катастрофы. Звучат они, к сожалению, и сегодня", - добавил дипломат.
По его словам, ряд государств, продвинув в проект итогового документа свои приоритеты, сделали все, чтобы важные для других делегаций вопросы были оставлены за пределами итогового документа. "По сути на протяжении всей конференции игра шла в одни ворота. Подмяв под себя процесс подготовки документов, эти делегации заняли привилегированную позицию, поставив другие страны в дискриминационное положение. Подобная ситуация недопустима", - указал он.
"Обозначенные причины в своей совокупности не позволили нам поддержать представленный вами, господин председатель, проект доклада. Считаем, что от этого не будет большого вреда для следующего обзорного цикла", - заключил Белоусов.