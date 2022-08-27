https://ria.ru/20220827/ukraina-1812454893.html

СБУ признала, что Кадыров сделал много на благо украинцев, заявили в Чечне

СБУ признала, что Кадыров сделал много на благо украинцев, заявили в Чечне - РИА Новости, 27.08.2022

СБУ признала, что Кадыров сделал много на благо украинцев, заявили в Чечне

Служба безопасности Украины, выдвинув обвинения в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, наконец признала, что глава республики сделал много во благо народа... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T01:31

2022-08-27T01:31

2022-08-27T05:23

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины, выдвинув обвинения в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, наконец признала, что глава республики сделал много во благо народа Украины, заявил секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов.В пятницу СБУ заявила, что подозревает Кадырова и его двух подчиненных в "военных преступлениях". Глава Чечни прокомментировал это заявление и попросил СБУ определить место, куда явиться, чтобы разобраться, кто преступник и террорист.При этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с "заведомо незаконным" привлечением Кадырова к уголовной ответственности на Украине."В отличие от ВСУ и этого фашистского режима, мы мирных жителей не обстреливаем, не убиваем их своими снарядами каждый день" - добавил Алаудинов, отметив, что "все остальные подразделения, в том числе и спецназ "Ахмат", все работают таким образом, чтобы не было жертв среди мирного населения".Ежедневные обстрелы украинской стороной мирного населения Донбасса, указал он, приносят огромные жертвы, и за это надо будет спрашивать с киевского режима."А насчет того, что мы жестоко относились к пленным, ну, в отличие от них мы никакие части тела не отрезали, никаких пыток не устраивали. И те пленные, которые находятся в плену у российской стороны, они, наоборот, просят о том, чтобы их не передали Украине, потому что они увидели, что к ним обращение нормальное, и, естественно, понимают, что если бы мы их отдали туда, то их бы опять отправили на войну, и они бы не хотели с нами воевать", - рассказал Алаудинов, отвечая на вопрос об условиях содержания военнопленных.

https://ria.ru/20220827/plennye-1812453251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, в мире