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СБУ признала, что Кадыров сделал много на благо украинцев, заявили в Чечне - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/ukraina-1812454893.html
СБУ признала, что Кадыров сделал много на благо украинцев, заявили в Чечне
СБУ признала, что Кадыров сделал много на благо украинцев, заявили в Чечне - РИА Новости, 27.08.2022
СБУ признала, что Кадыров сделал много на благо украинцев, заявили в Чечне
Служба безопасности Украины, выдвинув обвинения в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, наконец признала, что глава республики сделал много во благо народа... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T01:31
2022-08-27T05:23
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины, выдвинув обвинения в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, наконец признала, что глава республики сделал много во благо народа Украины, заявил секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов.В пятницу СБУ заявила, что подозревает Кадырова и его двух подчиненных в "военных преступлениях". Глава Чечни прокомментировал это заявление и попросил СБУ определить место, куда явиться, чтобы разобраться, кто преступник и террорист.При этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с "заведомо незаконным" привлечением Кадырова к уголовной ответственности на Украине."В отличие от ВСУ и этого фашистского режима, мы мирных жителей не обстреливаем, не убиваем их своими снарядами каждый день" - добавил Алаудинов, отметив, что "все остальные подразделения, в том числе и спецназ "Ахмат", все работают таким образом, чтобы не было жертв среди мирного населения".Ежедневные обстрелы украинской стороной мирного населения Донбасса, указал он, приносят огромные жертвы, и за это надо будет спрашивать с киевского режима."А насчет того, что мы жестоко относились к пленным, ну, в отличие от них мы никакие части тела не отрезали, никаких пыток не устраивали. И те пленные, которые находятся в плену у российской стороны, они, наоборот, просят о том, чтобы их не передали Украине, потому что они увидели, что к ним обращение нормальное, и, естественно, понимают, что если бы мы их отдали туда, то их бы опять отправили на войну, и они бы не хотели с нами воевать", - рассказал Алаудинов, отвечая на вопрос об условиях содержания военнопленных.
https://ria.ru/20220827/plennye-1812453251.html
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украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
01:31 27.08.2022 (обновлено: 05:23 27.08.2022)
 
СБУ признала, что Кадыров сделал много на благо украинцев, заявили в Чечне

Глава совбеза Чечни Алаудинов: СБУ признала, что Кадыров сделал много на благо украинцев

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины, выдвинув обвинения в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, наконец признала, что глава республики сделал много во благо народа Украины, заявил секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов.
В пятницу СБУ заявила, что подозревает Кадырова и его двух подчиненных в "военных преступлениях". Глава Чечни прокомментировал это заявление и попросил СБУ определить место, куда явиться, чтобы разобраться, кто преступник и террорист.
"Отмечу, что это заявление, им, наверное, надо спасибо сказать, потому что они таким образом признали, что мы действительно сделали-таки много для народа Украины", - сказал Алаудинов в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".
При этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с "заведомо незаконным" привлечением Кадырова к уголовной ответственности на Украине.
"В отличие от ВСУ и этого фашистского режима, мы мирных жителей не обстреливаем, не убиваем их своими снарядами каждый день" - добавил Алаудинов, отметив, что "все остальные подразделения, в том числе и спецназ "Ахмат", все работают таким образом, чтобы не было жертв среди мирного населения".
Ежедневные обстрелы украинской стороной мирного населения Донбасса, указал он, приносят огромные жертвы, и за это надо будет спрашивать с киевского режима.
"А насчет того, что мы жестоко относились к пленным, ну, в отличие от них мы никакие части тела не отрезали, никаких пыток не устраивали. И те пленные, которые находятся в плену у российской стороны, они, наоборот, просят о том, чтобы их не передали Украине, потому что они увидели, что к ним обращение нормальное, и, естественно, понимают, что если бы мы их отдали туда, то их бы опять отправили на войну, и они бы не хотели с нами воевать", - рассказал Алаудинов, отвечая на вопрос об условиях содержания военнопленных.
Бойцы специального отряда быстрого реагирования Ахмат - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
01:06Специальная военная операция на Украине
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