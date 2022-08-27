01:31 27.08.2022 (обновлено: 05:23 27.08.2022)
СБУ признала, что Кадыров сделал много на благо украинцев, заявили в Чечне
Глава совбеза Чечни Алаудинов: СБУ признала, что Кадыров сделал много на благо украинцев
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины, выдвинув обвинения в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, наконец признала, что глава республики сделал много во благо народа Украины, заявил секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов.
В пятницу СБУ заявила, что подозревает Кадырова и его двух подчиненных в "военных преступлениях". Глава Чечни прокомментировал это заявление и попросил СБУ определить место, куда явиться, чтобы разобраться, кто преступник и террорист.
"Отмечу, что это заявление, им, наверное, надо спасибо сказать, потому что они таким образом признали, что мы действительно сделали-таки много для народа Украины", - сказал Алаудинов в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".
При этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с "заведомо незаконным" привлечением Кадырова к уголовной ответственности на Украине.
"В отличие от ВСУ и этого фашистского режима, мы мирных жителей не обстреливаем, не убиваем их своими снарядами каждый день" - добавил Алаудинов, отметив, что "все остальные подразделения, в том числе и спецназ "Ахмат", все работают таким образом, чтобы не было жертв среди мирного населения".
Ежедневные обстрелы украинской стороной мирного населения Донбасса, указал он, приносят огромные жертвы, и за это надо будет спрашивать с киевского режима.
"А насчет того, что мы жестоко относились к пленным, ну, в отличие от них мы никакие части тела не отрезали, никаких пыток не устраивали. И те пленные, которые находятся в плену у российской стороны, они, наоборот, просят о том, чтобы их не передали Украине, потому что они увидели, что к ним обращение нормальное, и, естественно, понимают, что если бы мы их отдали туда, то их бы опять отправили на войну, и они бы не хотели с нами воевать", - рассказал Алаудинов, отвечая на вопрос об условиях содержания военнопленных.