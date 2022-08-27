https://ria.ru/20220827/ukraina-1812335820.html

Зеленскому нашли замену. На Западе назвали имя нового президента Украины

Зеленскому нашли замену. На Западе назвали имя нового президента Украины - РИА Новости, 27.08.2022

Зеленскому нашли замену. На Западе назвали имя нового президента Украины

Западные СМИ считают, что между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным разгорелся серьезный конфликт, который может закончиться... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T08:00

2022-08-27T08:00

2022-08-27T08:00

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Западные СМИ считают, что между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным разгорелся серьезный конфликт, который может закончиться отставкой одного из них. Зеленский хочет избавиться от генерала, потому что боится его популярности в стране и за границей, но на это пока нет сил. Почему возникло противостояние и кто победит — в материале РИА Новости.Высокие отношенияНемецкое издание Bild в статье "Валерий Могучий" утверждает, что Зеленский сильно нервничает из-за слухов о президентских амбициях главкома. По информации журналистов, генерал может возглавить государство после окончания боевых действий. При этом западные СМИ не скупятся на лесть Залужному. К примеру, тот же Bild хвалит его "лидерские качества и военную смекалку", а польская газета Wyborcza называет главкома "помесью Давида и Моисея".В свою очередь, украинские СМИ предполагают, что в начале сентября Залужного назначат министром обороны. Формально Зеленский его повысит, но фактически отстранит от руководства армией — это притормозит рост его популярности в обществе, а бумажная работа традиционно вызывает много критики. К тому же по закону возглавить военное ведомство может только гражданский, поэтому Залужному придется уйти в запас. Как говорят в окружении Зеленского, "у победы должен быть один отец" — президент Украины.Подобные рассуждения звучат с конца весны. Сейчас их усилили сразу два обстоятельства. Во-первых, главком заявил, что за полгода боевых действий ВСУ якобы "вывели из строя пятую часть российских войск". Во-вторых, The Washington Post сообщила, что Зеленский был прекрасно осведомлен о планах Москвы, но не подготовился, и это обернулось большими территориальными потерями.Для украинцев поднятая американцами тема не нова. Пик популярности Зеленского пришелся на первые два месяца боевых действий, а затем люди все чаще стали задаваться вопросом: как страну довели до такого? Во множестве публикаций вину возлагают на нерешительных и недальновидных политиков, а военных, наоборот, превозносят за отвагу. Более того, СМИ предупреждают, что Зеленский может сосредоточить в своих руках слишком большую власть и тогда с "демократической Украиной будет покончено".Кадровые перестановкиНа пост главкома ВСУ прочат нынешнего командующего сухопутными войсками Александра Сырского. В минувшие полгода он получил звание Героя Украины, Крест боевых заслуг и орден Богдана Хмельницкого второй степени. До этого возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, координировавший действия в Донбассе. Еще раньше руководил антитеррористической операцией в регионе.Другая возможная альтернатива Залужному — начальник Главного управления разведки (ГУР) полный кавалер ордена "За мужество" Кирилл Буданов. С 35 лет он бригадный генерал, с 36 — генерал-майор. Недавно, помимо ГУР, Буданову доверили руководство комитетом по вопросам разведки при президенте Украины. По одной из версий, именно он стоит за диверсиями в Крыму.А вот куда деть действующего министра обороны Алексея Резникова, пока не придумали. Есть мнение, что его назначат премьер-министром. До военного ведомства он возглавлял Министерство временно оккупированных территорий. ДНР и ЛНР для него — "ментально больные".Но Залужный не хочет идти на повышение, пишут украинские СМИ. А насильно убрать его непросто. Для тихой рокировки он слишком известен в стране и на Западе. В конце мая журнал Time внес Зеленского и Залужного в список 100 самых влиятельных людей планеты в категории "Лидеры" (на второе и 20-е место соответственно). Президента в той публикации нахваливал Джо Байден, главкома — председатель Объединенного комитета начальников американских штабов Марк Милли.Борьба за властьВ Киеве не очень убедительно открещиваются от отставки Залужного. Как сказал советник офиса президента Алексей Арестович, по его мнению, "Зеленский слишком умен", чтобы попытаться убрать популярного главкома. Сам президент заверил, что никаких кадровых перестановок не планирует, но и выделять кого-то не хочет, потому что Залужный, Сырский и остальные работают одинаково хорошо.У политического и военного руководства наверняка немало расхождений относительного того, как вести боевые действия, переговоры с противником и союзниками. Тому было множество подтверждений: ругались из-за методов мобилизации, провалов ВСУ в Мариуполе, Лисичанске и других населенных пунктах. Однако, как считают опрошенные РИА Новости эксперты, больше всего Зеленского тревожит то, что он ничего не может сделать с Залужным, поскольку в нем уже видят главного кандидата в президенты."Зеленский полностью зависит от Запада. Там пока удовлетворены развитием событий на Украине и не спешат смещать главу государства, но когда ситуация изменится, о Залужном вспомнят. Зеленского обвинят в нескольких военно-политических неудачах, после чего в кресло президента посадят опытного генерала и патриота", — отмечает политолог Александр Дудчак.По мнению главы Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, как только российская спецоперация завершится, рейтинги Зеленского резко обвалятся и главком окажется наиболее очевидной альтернативой."Но слухов об отставке Залужного недостаточно, чтобы сделать вывод о скором закате его карьеры. Генерал слишком популярен в войсках, поэтому сначала подконтрольные Зеленскому СМИ должны подорвать доверие к нему. Такая операция потребует несколько месяцев", — полагает Денисов.Как бы то ни было, в неприязни к Залужному команды Зеленского нет ничего удивительного, указывают эксперты. В Киеве любой яркий политик, способный затмить главу государства, попадает под удар. Зеленский же все еще считается первым лицом во многом благодаря тому, что Залужный подчеркнуто сторонится борьбы за власть. Но это еще больше играет ему на руку.

https://ria.ru/20220716/ukraina-1802758374.html

https://ria.ru/20220819/ukraina-1810529085.html

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