18:39 27.08.2022 (обновлено: 19:19 27.08.2022)
Путин запретил выдворять из России граждан ДНР, ЛНР и Украины
Путин подписал указ, запрещающий выдворение граждан ДНР, ЛНР и Украины из России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, не создающих угроз национальной безопасности, нельзя выдворять и депортировать из России, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным.
"В отношении граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины <...> не принимаются решения: об административном выдворении за пределы Российской Федерации; <...> о депортации; о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или нежелательности пребывания в Российской Федерации; о сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации", — говорится в документе.
Под действие указа не подпадают лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, или создающие угрозу национальной безопасности России, поддерживающие террористическую деятельность, посягающие на общественный порядок и безопасность.
Этим же указом президент дал гражданам ДНР, ЛНР и Украины право находиться в России без ограничения срока пребывания при условии "прохождения ими <...> обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств".
Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась на фоне обострения обстановки в середине февраля. Впоследствии Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.