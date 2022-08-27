https://ria.ru/20220827/ukaz-1812589216.html

Путин запретил выдворять из России граждан ДНР, ЛНР и Украины

Путин запретил выдворять из России граждан ДНР, ЛНР и Украины - РИА Новости, 27.08.2022

Путин запретил выдворять из России граждан ДНР, ЛНР и Украины

Граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, не создающих угроз национальной безопасности, нельзя выдворять и депортировать из России, следует из... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T18:39

2022-08-27T18:39

2022-08-27T19:19

россия

украина

донецкая народная республика

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, не создающих угроз национальной безопасности, нельзя выдворять и депортировать из России, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным.Под действие указа не подпадают лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, или создающие угрозу национальной безопасности России, поддерживающие террористическую деятельность, посягающие на общественный порядок и безопасность.Этим же указом президент дал гражданам ДНР, ЛНР и Украины право находиться в России без ограничения срока пребывания при условии "прохождения ими <...> обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств".Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась на фоне обострения обстановки в середине февраля. Впоследствии Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220827/bezhentsy-1812550236.html

россия

украина

донецкая народная республика

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, донецкая народная республика, донбасс, владимир путин