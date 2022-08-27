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Путин запретил выдворять из России граждан ДНР, ЛНР и Украины - РИА Новости, 27.08.2022
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Путин запретил выдворять из России граждан ДНР, ЛНР и Украины
Путин запретил выдворять из России граждан ДНР, ЛНР и Украины - РИА Новости, 27.08.2022
Путин запретил выдворять из России граждан ДНР, ЛНР и Украины
Граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, не создающих угроз национальной безопасности, нельзя выдворять и депортировать из России, следует из... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T18:39
2022-08-27T19:19
россия
украина
донецкая народная республика
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, не создающих угроз национальной безопасности, нельзя выдворять и депортировать из России, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным.Под действие указа не подпадают лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, или создающие угрозу национальной безопасности России, поддерживающие террористическую деятельность, посягающие на общественный порядок и безопасность.Этим же указом президент дал гражданам ДНР, ЛНР и Украины право находиться в России без ограничения срока пребывания при условии "прохождения ими &lt;...&gt; обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств".Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась на фоне обострения обстановки в середине февраля. Впоследствии Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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россия
украина
донецкая народная республика
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россия, украина, донецкая народная республика, донбасс, владимир путин
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Владимир Путин
18:39 27.08.2022 (обновлено: 19:19 27.08.2022)
 
Путин запретил выдворять из России граждан ДНР, ЛНР и Украины

Путин подписал указ, запрещающий выдворение граждан ДНР, ЛНР и Украины из России

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, не создающих угроз национальной безопасности, нельзя выдворять и депортировать из России, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным.

"В отношении граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины <...> не принимаются решения: об административном выдворении за пределы Российской Федерации; <...> о депортации; о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или нежелательности пребывания в Российской Федерации; о сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации", — говорится в документе.

Под действие указа не подпадают лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, или создающие угрозу национальной безопасности России, поддерживающие террористическую деятельность, посягающие на общественный порядок и безопасность.
Этим же указом президент дал гражданам ДНР, ЛНР и Украины право находиться в России без ограничения срока пребывания при условии "прохождения ими <...> обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств".
Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась на фоне обострения обстановки в середине февраля. Впоследствии Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 15:29
Путин подписал указ о выплатах прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины
 
РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВладимир Путин
 
 
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