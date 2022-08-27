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Путин подписал указ о пребывании граждан ДНР, ЛНР и Украины в России - РИА Новости, 27.08.2022
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Путин подписал указ о пребывании граждан ДНР, ЛНР и Украины в России
Путин подписал указ о пребывании граждан ДНР, ЛНР и Украины в России - РИА Новости, 27.08.2022
Путин подписал указ о пребывании граждан ДНР, ЛНР и Украины в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T15:30
2022-08-27T15:47
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", при условии прохождения ими в порядке и сроки, которые определены этим Федеральным законом, обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств", - говорится в указе.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, владимир путин, россия
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Владимир Путин, Россия
15:30 27.08.2022 (обновлено: 15:47 27.08.2022)
 
Путин подписал указ о пребывании граждан ДНР, ЛНР и Украины в России

Путин подписал указ об условиях пребывания граждан ДНР, ЛНР и Украины в России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", при условии прохождения ими в порядке и сроки, которые определены этим Федеральным законом, обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств", - говорится в указе.
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 15:29
Путин подписал указ о выплатах прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
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