https://ria.ru/20220827/ukaz-1812550536.html
Путин подписал указ о пребывании граждан ДНР, ЛНР и Украины в России
Путин подписал указ о пребывании граждан ДНР, ЛНР и Украины в России - РИА Новости, 27.08.2022
Путин подписал указ о пребывании граждан ДНР, ЛНР и Украины в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T15:30
2022-08-27T15:30
2022-08-27T15:47
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", при условии прохождения ими в порядке и сроки, которые определены этим Федеральным законом, обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств", - говорится в указе.
https://ria.ru/20220827/bezhentsy-1812550236.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, владимир путин, россия
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Владимир Путин, Россия
15:30 27.08.2022 (обновлено: 15:47 27.08.2022)
Путин подписал указ о пребывании граждан ДНР, ЛНР и Украины в России
Путин подписал указ об условиях пребывания граждан ДНР, ЛНР и Украины в России