https://ria.ru/20220827/ukaz-1812550536.html

Путин подписал указ о пребывании граждан ДНР, ЛНР и Украины в России

Путин подписал указ о пребывании граждан ДНР, ЛНР и Украины в России - РИА Новости, 27.08.2022

Путин подписал указ о пребывании граждан ДНР, ЛНР и Украины в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T15:30

2022-08-27T15:30

2022-08-27T15:47

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", при условии прохождения ими в порядке и сроки, которые определены этим Федеральным законом, обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств", - говорится в указе.

https://ria.ru/20220827/bezhentsy-1812550236.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, владимир путин, россия