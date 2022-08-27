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Эксперты назвали новую угрозу для газового рынка Европы, исходящую от США - РИА Новости, 27.08.2022
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Эксперты назвали новую угрозу для газового рынка Европы, исходящую от США
Эксперты назвали новую угрозу для газового рынка Европы, исходящую от США - РИА Новости, 27.08.2022
Эксперты назвали новую угрозу для газового рынка Европы, исходящую от США
Пик сезона ураганов в США может стать новой угрозой для газового рынка Европы за счет нарушение стабильности поставок американского сжиженного природного газа... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T06:30
2022-08-27T07:21
экономика
сша
европа
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пик сезона ураганов в США может стать новой угрозой для газового рынка Европы за счет нарушение стабильности поставок американского сжиженного природного газа (СПГ), заявили РИА Новости эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ).Как отметила аналитическая компания Rystad Energy, в США начинает набирать обороты сезон ураганов. Обычно пик его активности приходится на середину августа - середину ноября. "Эффект на рынок зависит от объема вызванных разрушений, но поскольку США стали крупнейшим поставщиком СПГ и нефтепродуктов в Европу, потенциальные последствия могут быть значительными", - комментируют ситуацию в ЦРЭ.Эксперты поясняют, что сильный ураган, подобный прошлогоднему, получившему название "Ида", может вызвать сбой отгрузки сжиженного природного газа с экспортных терминалов, расположенных в Мексиканском заливе. Это может сократить поставки СПГ на мировой рынок примерно на 300 миллионов кубометров в сутки (в регазифицированном виде)."Также вероятно снижение добычи (нефти - ред.) на платформах в Мексиканском заливе. В прошлые годы крупные ураганы приводили к перебоям в размере 600-700 тысяч баррелей в сутки", - оценивают они.Еще в среду Rystad со ссылкой на Национальный центр США слежения за ураганами (NHC) сообщал, что "метеорологическая активность", развивающаяся сейчас в Атлантическом океане, с вероятностью в 30% перерастет в тропический шторм в ближайшие пять дней. А Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в начале августа говорило, что нынешний сезон ураганов ожидается более интенсивным, чем в среднем в прошлые годы.NOAA прогнозирует шесть-восемь ураганов, из них три-пять крупных в этом сезоне. "Даже один крупный ураган может вызвать перебои в отгрузках СПГ из Мексиканского залива на одну-две недели. В случае повреждения каких-либо СПГ-заводов последствия для газового рынка будут более продолжительными", - отмечает также ЦРЭ в отдельном комментарии в мессенджере Telegram.
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экономика, сша, европа
Экономика, США, Европа
06:30 27.08.2022 (обновлено: 07:21 27.08.2022)
 
Эксперты назвали новую угрозу для газового рынка Европы, исходящую от США

Эксперты ЦРЭ: пик сезона ураганов в США может стать угрозой для газового рынка Европы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пик сезона ураганов в США может стать новой угрозой для газового рынка Европы за счет нарушение стабильности поставок американского сжиженного природного газа (СПГ), заявили РИА Новости эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ).
Как отметила аналитическая компания Rystad Energy, в США начинает набирать обороты сезон ураганов. Обычно пик его активности приходится на середину августа - середину ноября. "Эффект на рынок зависит от объема вызванных разрушений, но поскольку США стали крупнейшим поставщиком СПГ и нефтепродуктов в Европу, потенциальные последствия могут быть значительными", - комментируют ситуацию в ЦРЭ.
Эксперты поясняют, что сильный ураган, подобный прошлогоднему, получившему название "Ида", может вызвать сбой отгрузки сжиженного природного газа с экспортных терминалов, расположенных в Мексиканском заливе. Это может сократить поставки СПГ на мировой рынок примерно на 300 миллионов кубометров в сутки (в регазифицированном виде).
"Также вероятно снижение добычи (нефти - ред.) на платформах в Мексиканском заливе. В прошлые годы крупные ураганы приводили к перебоям в размере 600-700 тысяч баррелей в сутки", - оценивают они.
Еще в среду Rystad со ссылкой на Национальный центр США слежения за ураганами (NHC) сообщал, что "метеорологическая активность", развивающаяся сейчас в Атлантическом океане, с вероятностью в 30% перерастет в тропический шторм в ближайшие пять дней. А Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в начале августа говорило, что нынешний сезон ураганов ожидается более интенсивным, чем в среднем в прошлые годы.
NOAA прогнозирует шесть-восемь ураганов, из них три-пять крупных в этом сезоне. "Даже один крупный ураган может вызвать перебои в отгрузках СПГ из Мексиканского залива на одну-две недели. В случае повреждения каких-либо СПГ-заводов последствия для газового рынка будут более продолжительными", - отмечает также ЦРЭ в отдельном комментарии в мессенджере Telegram.
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