https://ria.ru/20220827/tripoli-1812609752.html
В столкновениях в столице Ливии погибли двенадцать человек
В столкновениях в столице Ливии погибли двенадцать человек - РИА Новости, 27.08.2022
В столкновениях в столице Ливии погибли двенадцать человек
Двенадцать человек погибли, 87 получили ранения в столкновениях в ливийской столице Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в стране,... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T20:05
2022-08-27T20:05
2022-08-27T20:19
в мире
ливия
триполи
тобрук
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812589481_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_688d407334cbce2adef22e1727abb4a7.jpg
КАИР, 27 авг - РИА Новости. Двенадцать человек погибли, 87 получили ранения в столкновениях в ливийской столице Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в стране, сообщает минздрав Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о семи погибших в столкновениях между вооруженными формированиями в Триполи.По данным телеканала "Аль-Арабия", в пятницу утром в Триполи разгорелись бои между отрядами, лояльными главе Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе, с одной стороны и избранному парламентом премьеру Ливии Фатхи Башаге.Согласно информации СМИ, формирования командиров, близких к Башаге, сейчас подходят к Триполи с трех сторон. ТВ сообщает, что они заняли территорию международного аэропорта Триполи.На этой неделе избранный парламентом премьер Ливии Фатхи Башага направил письмо главе правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе, в котором в очередной раз потребовал от главы ПНЕ сложить полномочия, чтобы не допустить кровопролития в стране. В свою очередь Дбейба посоветовал Башаге, претендующему на власть в Триполи, сосредоточить усилия на участии в выборах.В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае назначенный парламентом во главе правительства Ливии Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
https://ria.ru/20220702/liviya-1799734620.html
ливия
триполи
тобрук
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812589481_231:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_76c6a5c772bfabcc5d9713d7160f69e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, триполи, тобрук, происшествия
В мире, Ливия, Триполи, Тобрук, Происшествия
20:05 27.08.2022 (обновлено: 20:19 27.08.2022)
В столкновениях в столице Ливии погибли двенадцать человек
Минздрав Правительства нацединства: в столкновениях в Триполи погибли двенадцать человек
КАИР, 27 авг - РИА Новости. Двенадцать человек погибли, 87 получили ранения в столкновениях в ливийской столице Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в стране, сообщает минздрав Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о семи погибших в столкновениях между вооруженными формированиями в Триполи
.
"По первоначальным данным, в результате столкновений в Триполи погибли 12 человек, 87 получили ранения", - сообщает минздрав.
По данным телеканала "Аль-Арабия", в пятницу утром в Триполи разгорелись бои между отрядами, лояльными главе Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии
Абдельхамиду Дбейбе, с одной стороны и избранному парламентом премьеру Ливии Фатхи Башаге.
Согласно информации СМИ, формирования командиров, близких к Башаге, сейчас подходят к Триполи с трех сторон. ТВ сообщает, что они заняли территорию международного аэропорта Триполи.
На этой неделе избранный парламентом премьер Ливии Фатхи Башага направил письмо главе правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе, в котором в очередной раз потребовал от главы ПНЕ сложить полномочия, чтобы не допустить кровопролития в стране. В свою очередь Дбейба посоветовал Башаге, претендующему на власть в Триполи, сосредоточить усилия на участии в выборах.
В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук
. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае назначенный парламентом во главе правительства Ливии Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт
.