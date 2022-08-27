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В столкновениях в столице Ливии погибли двенадцать человек - РИА Новости, 27.08.2022
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В столкновениях в столице Ливии погибли двенадцать человек
В столкновениях в столице Ливии погибли двенадцать человек - РИА Новости, 27.08.2022
В столкновениях в столице Ливии погибли двенадцать человек
Двенадцать человек погибли, 87 получили ранения в столкновениях в ливийской столице Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в стране,... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T20:05
2022-08-27T20:19
в мире
ливия
триполи
тобрук
происшествия
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КАИР, 27 авг - РИА Новости. Двенадцать человек погибли, 87 получили ранения в столкновениях в ливийской столице Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в стране, сообщает минздрав Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о семи погибших в столкновениях между вооруженными формированиями в Триполи.По данным телеканала "Аль-Арабия", в пятницу утром в Триполи разгорелись бои между отрядами, лояльными главе Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе, с одной стороны и избранному парламентом премьеру Ливии Фатхи Башаге.Согласно информации СМИ, формирования командиров, близких к Башаге, сейчас подходят к Триполи с трех сторон. ТВ сообщает, что они заняли территорию международного аэропорта Триполи.На этой неделе избранный парламентом премьер Ливии Фатхи Башага направил письмо главе правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе, в котором в очередной раз потребовал от главы ПНЕ сложить полномочия, чтобы не допустить кровопролития в стране. В свою очередь Дбейба посоветовал Башаге, претендующему на власть в Триполи, сосредоточить усилия на участии в выборах.В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае назначенный парламентом во главе правительства Ливии Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
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в мире, ливия, триполи, тобрук, происшествия
В мире, Ливия, Триполи, Тобрук, Происшествия
20:05 27.08.2022 (обновлено: 20:19 27.08.2022)
 
В столкновениях в столице Ливии погибли двенадцать человек

Минздрав Правительства нацединства: в столкновениях в Триполи погибли двенадцать человек

© AP Photo / Yousef MuradОбстановка в Триполи. 27 августа 2022
Обстановка в Триполи. 27 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Yousef Murad
Обстановка в Триполи. 27 августа 2022
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КАИР, 27 авг - РИА Новости. Двенадцать человек погибли, 87 получили ранения в столкновениях в ливийской столице Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в стране, сообщает минздрав Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о семи погибших в столкновениях между вооруженными формированиями в Триполи.
"По первоначальным данным, в результате столкновений в Триполи погибли 12 человек, 87 получили ранения", - сообщает минздрав.
По данным телеканала "Аль-Арабия", в пятницу утром в Триполи разгорелись бои между отрядами, лояльными главе Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе, с одной стороны и избранному парламентом премьеру Ливии Фатхи Башаге.
Согласно информации СМИ, формирования командиров, близких к Башаге, сейчас подходят к Триполи с трех сторон. ТВ сообщает, что они заняли территорию международного аэропорта Триполи.
На этой неделе избранный парламентом премьер Ливии Фатхи Башага направил письмо главе правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе, в котором в очередной раз потребовал от главы ПНЕ сложить полномочия, чтобы не допустить кровопролития в стране. В свою очередь Дбейба посоветовал Башаге, претендующему на власть в Триполи, сосредоточить усилия на участии в выборах.
В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае назначенный парламентом во главе правительства Ливии Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
Город Бенгази, Ливия - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
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Глава правительства нацединства Ливии обратился к протестующим
 
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