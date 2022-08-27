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СМИ: при стрельбе в Триполи погибли два человека - РИА Новости, 27.08.2022
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СМИ: при стрельбе в Триполи погибли два человека
СМИ: при стрельбе в Триполи погибли два человека - РИА Новости, 27.08.2022
СМИ: при стрельбе в Триполи погибли два человека
По меньшей мере два человека погибли в результате столкновений между вооруженными формированиями в ливийской столице Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya со... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T07:36
2022-08-27T07:36
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате столкновений между вооруженными формированиями в ливийской столице Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на медицинский источник.Ранее сообщалось, что интенсивная стрельба происходит в центре Триполи.На этой неделе избранный парламентом премьер Ливии Фатхи Башага направил письмо главе правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе, в котором в очередной раз потребовал от главы ПНЕ сложить полномочия с целью не допустить кровопролития в стране. В свою очередь Дбейба посоветовал Башаге, претендующему на власть в Триполи, сосредоточить усилия на участии в выборах.В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае назначенный парламентом во главе правительства Ливии Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
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в мире, триполи, ливия
В мире, Триполи, Ливия
07:36 27.08.2022
 
СМИ: при стрельбе в Триполи погибли два человека

Al-Arabiya: при столкновениях вооруженных формирований в Триполи погибли два человека

© AP Photo / Hazem AhmedТриполи, Ливия
Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Hazem Ahmed
Триполи, Ливия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате столкновений между вооруженными формированиями в ливийской столице Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на медицинский источник.
Ранее сообщалось, что интенсивная стрельба происходит в центре Триполи.
"По меньшей мере два человека погибли в столкновениях между вооруженными формированиями в ливийском Триполи", - говорится в сообщении телеканала.
На этой неделе избранный парламентом премьер Ливии Фатхи Башага направил письмо главе правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе, в котором в очередной раз потребовал от главы ПНЕ сложить полномочия с целью не допустить кровопролития в стране. В свою очередь Дбейба посоветовал Башаге, претендующему на власть в Триполи, сосредоточить усилия на участии в выборах.
В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае назначенный парламентом во главе правительства Ливии Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
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