https://ria.ru/20220827/tripoli-1812459659.html

В Триполи слышна стрельба, сообщили СМИ

В Триполи слышна стрельба, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2022

В Триполи слышна стрельба, сообщили СМИ

Интенсивная стрельба происходит в центре ливийской столицы Триполи, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T04:11

2022-08-27T04:11

2022-08-27T04:11

в мире

триполи

ливия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564939758_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3176da18d793593d4e9e597b32341e72.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Интенсивная стрельба происходит в центре ливийской столицы Триполи, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.На этой неделе избранный парламентом премьер Ливии Фатхи Башага направил письмо главе правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе, в котором в очередной раз потребовал от главы ПНЕ сложить полномочия с целью не допустить кровопролития в стране. В свою очередь Дбейба посоветовал Башаге, претендующему на власть в Триполи, сосредоточить усилия на участии в выборах.В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае назначенный парламентом во главе правительства Ливии Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.

https://ria.ru/20220729/liviya-1805739276.html

триполи

ливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, триполи, ливия