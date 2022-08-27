В Триполи слышна стрельба, сообщили СМИ
Al-Arabiya: в центре ливийской столицы Триполи слышна интенсивная стрельба
© AP Photo / Mohamed Ben KhalifaТриполи
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
Триполи. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Интенсивная стрельба происходит в центре ливийской столицы Триполи, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
"Интенсивная стрельба зафиксирована в ряде районов в центре ливийской столицы", - говорится в сообщении телеканала.
На этой неделе избранный парламентом премьер Ливии Фатхи Башага направил письмо главе правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе, в котором в очередной раз потребовал от главы ПНЕ сложить полномочия с целью не допустить кровопролития в стране. В свою очередь Дбейба посоветовал Башаге, претендующему на власть в Триполи, сосредоточить усилия на участии в выборах.
В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае назначенный парламентом во главе правительства Ливии Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
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