https://ria.ru/20220827/temza-1812521268.html

Мужчина утонул в Темзе во время задержания полицейскими

Мужчина утонул в Темзе во время задержания полицейскими - РИА Новости, 27.08.2022

Мужчина утонул в Темзе во время задержания полицейскими

Молодой человек утонул в реке Темза во время задержания сотрудниками британской полиции, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T13:32

2022-08-27T13:32

2022-08-27T13:32

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великобритания

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Молодой человек утонул в реке Темза во время задержания сотрудниками британской полиции, сообщает газета Daily Mail.Как сообщается, инцидент произошел в городе Кингстон-апон-Темз, входящем в состав Большого Лондона. В пятницу вечером полицейские прибыли на место ссоры мужчины и женщины и попытались задержать мужчину, обвиняемого в краже. Он бросился в воду, его тело обнаружили спустя пару часов."Полицейские… были вызваны на Кингстонский мост, где была ссора между мужчиной и женщиной, которые были знакомы друг с другом. Было выдвинуто обвинение в краже. Офицеры полиции проводили задержание мужчины… когда он вошел в воду", - приводит издание заявление полиции.Правоохранительные органы утверждают, что не успели надеть на него наручники.

https://ria.ru/20220729/ubiystvo-1805745094.html

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания