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Мужчина утонул в Темзе во время задержания полицейскими - РИА Новости, 27.08.2022
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Мужчина утонул в Темзе во время задержания полицейскими
Мужчина утонул в Темзе во время задержания полицейскими - РИА Новости, 27.08.2022
Мужчина утонул в Темзе во время задержания полицейскими
Молодой человек утонул в реке Темза во время задержания сотрудниками британской полиции, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T13:32
2022-08-27T13:32
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Молодой человек утонул в реке Темза во время задержания сотрудниками британской полиции, сообщает газета Daily Mail.Как сообщается, инцидент произошел в городе Кингстон-апон-Темз, входящем в состав Большого Лондона. В пятницу вечером полицейские прибыли на место ссоры мужчины и женщины и попытались задержать мужчину, обвиняемого в краже. Он бросился в воду, его тело обнаружили спустя пару часов."Полицейские… были вызваны на Кингстонский мост, где была ссора между мужчиной и женщиной, которые были знакомы друг с другом. Было выдвинуто обвинение в краже. Офицеры полиции проводили задержание мужчины… когда он вошел в воду", - приводит издание заявление полиции.Правоохранительные органы утверждают, что не успели надеть на него наручники.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
13:32 27.08.2022
 
Мужчина утонул в Темзе во время задержания полицейскими

Мужчина утонул в Темзе в городе Кингстон-апон-Темз во время задержания полицейскими

© AP Photo / Matt DunhamБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Британские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Молодой человек утонул в реке Темза во время задержания сотрудниками британской полиции, сообщает газета Daily Mail.
Как сообщается, инцидент произошел в городе Кингстон-апон-Темз, входящем в состав Большого Лондона. В пятницу вечером полицейские прибыли на место ссоры мужчины и женщины и попытались задержать мужчину, обвиняемого в краже. Он бросился в воду, его тело обнаружили спустя пару часов.
"Полицейские… были вызваны на Кингстонский мост, где была ссора между мужчиной и женщиной, которые были знакомы друг с другом. Было выдвинуто обвинение в краже. Офицеры полиции проводили задержание мужчины… когда он вошел в воду", - приводит издание заявление полиции.
Правоохранительные органы утверждают, что не успели надеть на него наручники.
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