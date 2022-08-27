https://ria.ru/20220827/telefon-1812451738.html
Россиянам раскрыли, сколько можно сидеть в телефоне без вреда для здоровья
Россиянам раскрыли, сколько можно сидеть в телефоне без вреда для здоровья - РИА Новости, 27.08.2022
Россиянам раскрыли, сколько можно сидеть в телефоне без вреда для здоровья
Полностью отказаться от использования смартфона в наше время нереально, а вот использовать гаджет дозированно, не нанося ущерб здоровью, вполне возможно,... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T03:18
2022-08-27T03:18
2022-08-27T03:18
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Полностью отказаться от использования смартфона в наше время нереально, а вот использовать гаджет дозированно, не нанося ущерб здоровью, вполне возможно, рассказывает агентству “Прайм” врач-офтальмолог “СМ-Клиника” Арпине Адамян.Она указала, что важен не только сам факт сидения в телефоне, но и то, сколько времени и в каких условиях вы это делаете. Если не следить за осанкой, правильным освещением и расстоянием до глаз, проблемы со здоровьем весьма вероятны. “Многие люди, длительно и часто использующие смартфоны, жалуются на частые головные боли, головокружения, тошноту, слабость, быструю утомляемость, нарушения памяти и внимания - так называемые астенопические жалобы”, - констатирует врач.Детям до 5-7 лет офтальмолог советует вовсе отказаться от использования гаджета для развлечения. Подросткам и взрослым лучше делать это не более 2 часов в день с длительными перерывами каждые 15-20 минут. При этом важно следить, чтобы расстояние от глаз до экрана составляло 30-40 сантиметров.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Россиянам раскрыли, сколько можно сидеть в телефоне без вреда для здоровья
Офтальмолог Адамян рекомендовал не пользоваться смартфоном больше двух часов в день
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Полностью отказаться от использования смартфона в наше время нереально, а вот использовать гаджет дозированно, не нанося ущерб здоровью, вполне возможно, рассказывает
агентству “Прайм” врач-офтальмолог “СМ-Клиника” Арпине Адамян.
Она указала, что важен не только сам факт сидения в телефоне, но и то, сколько времени и в каких условиях вы это делаете. Если не следить за осанкой, правильным освещением и расстоянием до глаз, проблемы со здоровьем весьма вероятны. “Многие люди, длительно и часто использующие смартфоны, жалуются на частые головные боли, головокружения, тошноту, слабость, быструю утомляемость, нарушения памяти и внимания - так называемые астенопические жалобы”, - констатирует врач.
Детям до 5-7 лет офтальмолог советует вовсе отказаться от использования гаджета для развлечения. Подросткам и взрослым лучше делать это не более 2 часов в день с длительными перерывами каждые 15-20 минут. При этом важно следить, чтобы расстояние от глаз до экрана составляло 30-40 сантиметров.