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В Алабино стартовала финальная гонка "Танкового биатлона" - РИА Новости, 27.08.2022
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В Алабино стартовала финальная гонка "Танкового биатлона"
В Алабино стартовала финальная гонка "Танкового биатлона" - РИА Новости, 27.08.2022
В Алабино стартовала финальная гонка "Танкового биатлона"
Финальный заезд конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр стартовал на подмосковном полигоне Алабино, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T15:51
2022-08-27T15:51
безопасность
россия
китай
узбекистан
т-72 "урал"
т-72б3
патриот
арми-2022
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АЛАБИНО (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Финальный заезд конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр стартовал на подмосковном полигоне Алабино, сообщили в Минобороны РФ.В финальной гонке принимают участие танковые экипажи команд России, Белоруссии Китая и Узбекистана.Российские и узбекские танкисты выступают на российских танках Т-72Б3, экипажи из КНР - на танках собственного производства Type 96, а белорусские танкисты - на Т-72, модернизированных белорусскими специалистами.По результатам жеребьевки, российские танки окрашены в зеленый цвет, белорусские - в красный, танки команды Китая окрашены в синий цвет, команды Узбекистана – в желтый.Завершатся VIII Армейские международные игры в субботу вечером в конгрессно-выставочном центре "Патриот". На торжественной церемонии закрытия игр с участием представителей команд и руководства военных ведомств стран-участниц Игр команде-победительнице будет вручен Кубок Армейских международных игр.
https://ria.ru/20220827/razvedchiki-1812466322.html
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безопасность, россия, китай, узбекистан, т-72 "урал", т-72б3, патриот, арми-2022
Безопасность, Россия, Китай, Узбекистан, Т-72 "Урал", Т-72Б3, Патриот, АрМИ-2022
15:51 27.08.2022
 
В Алабино стартовала финальная гонка "Танкового биатлона"

Финальный заезд конкурса "Танковый биатлон" АрМИ стартовал на полигоне Алабино

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Киргизии на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Киргизии на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 на военном полигоне Алабино в Московской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Киргизии на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области. Архивное фото
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АЛАБИНО (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Финальный заезд конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр стартовал на подмосковном полигоне Алабино, сообщили в Минобороны РФ.
В финальной гонке принимают участие танковые экипажи команд России, Белоруссии Китая и Узбекистана.
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Российские и узбекские танкисты выступают на российских танках Т-72Б3, экипажи из КНР - на танках собственного производства Type 96, а белорусские танкисты - на Т-72, модернизированных белорусскими специалистами.
По результатам жеребьевки, российские танки окрашены в зеленый цвет, белорусские - в красный, танки команды Китая окрашены в синий цвет, команды Узбекистана – в желтый.
"В течение двух дней восемь лучших сборных, попавших в полуфинальные эстафеты, определяли четыре лучшие сборные конкурса на сегодняшнюю финальную эстафету. В каждом заезде развернулась бескомпромиссная борьба между экипажами сборных России, Белоруссии, Узбекистана, Монголии, Казахстана, Китая, Азербайджана и Вьетнама", - уточнили в Минобороны России.
Завершатся VIII Армейские международные игры в субботу вечером в конгрессно-выставочном центре "Патриот". На торжественной церемонии закрытия игр с участием представителей команд и руководства военных ведомств стран-участниц Игр команде-победительнице будет вручен Кубок Армейских международных игр.
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БезопасностьРоссияКитайУзбекистанТ-72 "Урал"Т-72Б3ПатриотАрМИ-2022
 
 
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