https://ria.ru/20220827/tanki-1812554387.html

В Алабино стартовала финальная гонка "Танкового биатлона"

В Алабино стартовала финальная гонка "Танкового биатлона" - РИА Новости, 27.08.2022

В Алабино стартовала финальная гонка "Танкового биатлона"

Финальный заезд конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр стартовал на подмосковном полигоне Алабино, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T15:51

2022-08-27T15:51

2022-08-27T15:51

безопасность

россия

китай

узбекистан

т-72 "урал"

т-72б3

патриот

арми-2022

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АЛАБИНО (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Финальный заезд конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр стартовал на подмосковном полигоне Алабино, сообщили в Минобороны РФ.В финальной гонке принимают участие танковые экипажи команд России, Белоруссии Китая и Узбекистана.Российские и узбекские танкисты выступают на российских танках Т-72Б3, экипажи из КНР - на танках собственного производства Type 96, а белорусские танкисты - на Т-72, модернизированных белорусскими специалистами.По результатам жеребьевки, российские танки окрашены в зеленый цвет, белорусские - в красный, танки команды Китая окрашены в синий цвет, команды Узбекистана – в желтый.Завершатся VIII Армейские международные игры в субботу вечером в конгрессно-выставочном центре "Патриот". На торжественной церемонии закрытия игр с участием представителей команд и руководства военных ведомств стран-участниц Игр команде-победительнице будет вручен Кубок Армейских международных игр.

https://ria.ru/20220827/razvedchiki-1812466322.html

https://ria.ru/20220827/svyazisty-1812463399.html

россия

китай

узбекистан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, китай, узбекистан, т-72 "урал", т-72б3, патриот, арми-2022