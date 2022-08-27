В Алабино стартовала финальная гонка "Танкового биатлона"
Финальный заезд конкурса "Танковый биатлон" АрМИ стартовал на полигоне Алабино
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Киргизии на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Киргизии на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области. Архивное фото
АЛАБИНО (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Финальный заезд конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр стартовал на подмосковном полигоне Алабино, сообщили в Минобороны РФ.
В финальной гонке принимают участие танковые экипажи команд России, Белоруссии Китая и Узбекистана.
По результатам жеребьевки, российские танки окрашены в зеленый цвет, белорусские - в красный, танки команды Китая окрашены в синий цвет, команды Узбекистана – в желтый.
"В течение двух дней восемь лучших сборных, попавших в полуфинальные эстафеты, определяли четыре лучшие сборные конкурса на сегодняшнюю финальную эстафету. В каждом заезде развернулась бескомпромиссная борьба между экипажами сборных России, Белоруссии, Узбекистана, Монголии, Казахстана, Китая, Азербайджана и Вьетнама", - уточнили в Минобороны России.
Завершатся VIII Армейские международные игры в субботу вечером в конгрессно-выставочном центре "Патриот". На торжественной церемонии закрытия игр с участием представителей команд и руководства военных ведомств стран-участниц Игр команде-победительнице будет вручен Кубок Армейских международных игр.