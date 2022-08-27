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В Израиле считают, что СВПД не остановит Иран от создания ядерного оружия - РИА Новости, 27.08.2022
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В Израиле считают, что СВПД не остановит Иран от создания ядерного оружия
В Израиле считают, что СВПД не остановит Иран от создания ядерного оружия - РИА Новости, 27.08.2022
В Израиле считают, что СВПД не остановит Иран от создания ядерного оружия
Планируемое заключение СВПД не остановит Иран на пути создания ядерного оружия, заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц на встрече с... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T21:38
2022-08-27T21:38
в мире
иран
сша
израиль
магатэ
минобороны израиля
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
бени ганц
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг - РИА Новости. Планируемое заключение СВПД не остановит Иран на пути создания ядерного оружия, заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц на встрече с руководителями ведущих аналитических центров в Вашингтоне в ходе своего визита в США, сообщила пресс-служба министра.Ганц также высказал мнение, что на усовершенствованной площадке в Фордо Иран может обогатить уран до 90% в течение нескольких недель. По мнению министра, Иран обладает тысячами усовершенствованных центрифуг, позволяющих сделать это, и ограничивает контроль МАГАТЭ за этими объектами.По словам Ганца, между США и Израилем продолжается диалог на тему ядерного соглашения с Тегераном. Глава минобороны Израиля также обвинил Иран в финансировании террористических группировок, действующих в ближневосточном регионе."Иран предоставляет более миллиарда долларов своим доверенным лицам в Сирии, Ираке, Ливане, Йемене и Газе. Группировка "Хезболлах", которая наносит вред Ливану и угрожает Израилю, получает более полумиллиарда долларов в год. Иран также предоставляет более 100 миллионов долларов США в год группировкам ХАМАС и палестинскому "Исламскому джихаду" в Газе. Таким образом, независимо от будущих сценариев, необходимо принять меры против иранских марионеток, которые угрожают всему ближневосточному региону", - сказал министр.В четверг Ганц начал визит в США, в ходе которого провел встречи в CENTCOM, а в пятницу на встрече с советником главы США по национальной безопасности Джейком Салливаном представил меры для предотвращения получения Ираном ядерного оружия, обсуждалось также укрепление оборонного сотрудничества между США и Израилем.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
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в мире, иран, сша, израиль, магатэ, минобороны израиля, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), бени ганц
В мире, Иран, США, Израиль, МАГАТЭ, Минобороны Израиля, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Бени Ганц
21:38 27.08.2022
 
В Израиле считают, что СВПД не остановит Иран от создания ядерного оружия

Глава Минобороны Израиля Ганц: СВПД не остановит Иран от создания ядерного оружия

© AP Photo / Vahid SalemiОбразцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг - РИА Новости. Планируемое заключение СВПД не остановит Иран на пути создания ядерного оружия, заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц на встрече с руководителями ведущих аналитических центров в Вашингтоне в ходе своего визита в США, сообщила пресс-служба министра.
"Иран приобрел знания, инфраструктуру и возможности, и это необратимо. Это позволит Ирану еще больше расширить свою ядерную программу в период действия соглашения, которое будет иметь меньше ограничений. Иран сможет получить ядерное оружие, когда указанное соглашение истечет в 2031 году", - сказал Ганц на встрече.
Ганц также высказал мнение, что на усовершенствованной площадке в Фордо Иран может обогатить уран до 90% в течение нескольких недель. По мнению министра, Иран обладает тысячами усовершенствованных центрифуг, позволяющих сделать это, и ограничивает контроль МАГАТЭ за этими объектами.
По словам Ганца, между США и Израилем продолжается диалог на тему ядерного соглашения с Тегераном. Глава минобороны Израиля также обвинил Иран в финансировании террористических группировок, действующих в ближневосточном регионе.
"Иран предоставляет более миллиарда долларов своим доверенным лицам в Сирии, Ираке, Ливане, Йемене и Газе. Группировка "Хезболлах", которая наносит вред Ливану и угрожает Израилю, получает более полумиллиарда долларов в год. Иран также предоставляет более 100 миллионов долларов США в год группировкам ХАМАС и палестинскому "Исламскому джихаду" в Газе. Таким образом, независимо от будущих сценариев, необходимо принять меры против иранских марионеток, которые угрожают всему ближневосточному региону", - сказал министр.
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ООН надеется, что стороны СВПД достигнут договоренности по ядерной сделке
В четверг Ганц начал визит в США, в ходе которого провел встречи в CENTCOM, а в пятницу на встрече с советником главы США по национальной безопасности Джейком Салливаном представил меры для предотвращения получения Ираном ядерного оружия, обсуждалось также укрепление оборонного сотрудничества между США и Израилем.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
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В миреИранСШАИзраильМАГАТЭМинобороны ИзраиляСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Бени Ганц
 
 
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