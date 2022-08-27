В Израиле считают, что СВПД не остановит Иран от создания ядерного оружия
Глава Минобороны Израиля Ганц: СВПД не остановит Иран от создания ядерного оружия
© AP Photo / Vahid SalemiОбразцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи
© AP Photo / Vahid Salemi
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг - РИА Новости. Планируемое заключение СВПД не остановит Иран на пути создания ядерного оружия, заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц на встрече с руководителями ведущих аналитических центров в Вашингтоне в ходе своего визита в США, сообщила пресс-служба министра.
"Иран приобрел знания, инфраструктуру и возможности, и это необратимо. Это позволит Ирану еще больше расширить свою ядерную программу в период действия соглашения, которое будет иметь меньше ограничений. Иран сможет получить ядерное оружие, когда указанное соглашение истечет в 2031 году", - сказал Ганц на встрече.
Ганц также высказал мнение, что на усовершенствованной площадке в Фордо Иран может обогатить уран до 90% в течение нескольких недель. По мнению министра, Иран обладает тысячами усовершенствованных центрифуг, позволяющих сделать это, и ограничивает контроль МАГАТЭ за этими объектами.
По словам Ганца, между США и Израилем продолжается диалог на тему ядерного соглашения с Тегераном. Глава минобороны Израиля также обвинил Иран в финансировании террористических группировок, действующих в ближневосточном регионе.
"Иран предоставляет более миллиарда долларов своим доверенным лицам в Сирии, Ираке, Ливане, Йемене и Газе. Группировка "Хезболлах", которая наносит вред Ливану и угрожает Израилю, получает более полумиллиарда долларов в год. Иран также предоставляет более 100 миллионов долларов США в год группировкам ХАМАС и палестинскому "Исламскому джихаду" в Газе. Таким образом, независимо от будущих сценариев, необходимо принять меры против иранских марионеток, которые угрожают всему ближневосточному региону", - сказал министр.
В четверг Ганц начал визит в США, в ходе которого провел встречи в CENTCOM, а в пятницу на встрече с советником главы США по национальной безопасности Джейком Салливаном представил меры для предотвращения получения Ираном ядерного оружия, обсуждалось также укрепление оборонного сотрудничества между США и Израилем.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
24 августа, 20:43Иран согласился на ряд уступок в переговорах по ядерной сделке