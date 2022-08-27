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В Чечне пригрозили украинским преступникам Грозненским судом

В Чечне пригрозили украинским преступникам Грозненским судом - РИА Новости, 27.08.2022

В Чечне пригрозили украинским преступникам Грозненским судом

Секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов заявил, что надеется на проведение грозненского суда над совершавшими злодеяния на Украине. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T01:21

2022-08-27T01:21

2022-08-27T01:24

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов заявил, что надеется на проведение грозненского суда над совершавшими злодеяния на Украине.Он отметил, что ежедневно украинская сторона убивает десятками, сотнями мирное население Донбасса, совершает преступления всевозможного характера, которые документируются в городах Лисичанск, Северодонецк и других."И тот суд, что в итоге рано или поздно произойдёт над украинской верхушкой, будет на основе вот этих документов, о которых я говорю", - добавил Алаудинов.Ранее сообщалось, что СБУ заявила о подозрении Кадырова и его двух подчиненных в "военных преступлениях". Глава Чечни прокомментировал это заявление и попросил СБУ определить место, куда явиться, чтобы разобраться, кто преступник и террорист. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с "заведомо незаконным" привлечением главы Чечни Рамзана Кадырова к уголовной ответственности на Украине.

https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812339961.html

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