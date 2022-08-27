01:21 27.08.2022 (обновлено: 01:24 27.08.2022)
В Чечне пригрозили украинским преступникам Грозненским судом
Глава совбеза Чечни Алаудинов пригрозил украинским преступникам Грозненским судом
ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов заявил, что надеется на проведение грозненского суда над совершавшими злодеяния на Украине.
"Когда-то был Гаагский суд, а над ними, буду надеяться, будет Грозненский суд, который реально будет спрашивать с них за те их злодеяния, которые они совершили", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что ежедневно украинская сторона убивает десятками, сотнями мирное население Донбасса, совершает преступления всевозможного характера, которые документируются в городах Лисичанск, Северодонецк и других.
"И тот суд, что в итоге рано или поздно произойдёт над украинской верхушкой, будет на основе вот этих документов, о которых я говорю", - добавил Алаудинов.
Ранее сообщалось, что СБУ заявила о подозрении Кадырова и его двух подчиненных в "военных преступлениях". Глава Чечни прокомментировал это заявление и попросил СБУ определить место, куда явиться, чтобы разобраться, кто преступник и террорист. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с "заведомо незаконным" привлечением главы Чечни Рамзана Кадырова к уголовной ответственности на Украине.