https://ria.ru/20220827/stroymaterialy-1812482511.html

Московские производители увеличили выпуск стройматериалов

Московские производители увеличили выпуск стройматериалов - РИА Новости, 27.08.2022

Московские производители увеличили выпуск стройматериалов

Столичные производители за полгода более чем на треть увеличили выпуск строительных материалов по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T09:50

2022-08-27T09:50

2022-08-27T09:50

экономика

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Столичные производители за полгода более чем на треть увеличили выпуск строительных материалов по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте мэра Москвы."Сегодня в городе работает 215 производителей строительной продукции, из них 28 — крупные и средние. На столичных предприятиях выпускают системы вентиляции для промышленных объектов, двери, окна, металлические конструкции, а также ряд других изделий. Отрасль активно развивается. За первые шесть месяцев этого года московские производители стройматериалов увеличили выпуск продукции на 39,3 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Добавляется, что за полгода московские предприятия строительной отрасли поставили заказчикам продукцию на 86,9 миллиарда рублей, что на 4,8 процента больше, чем годом ранее."Столичные производители стройматериалов непрерывно внедряют в свою работу новые технологические решения, разрабатывают инновационные изделия, переходят на отечественные товары и комплектующие, а также расширяют географию поставок. Инвестиции в основной капитал по производству строительных материалов по средним и крупным предприятиям за первый квартал 2022 года составили 972 миллиона рублей, что почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2021 года", — приводятся на сайте слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.Отмечается, что столичным предприятиям доступно более 20 мер системной поддержки города, а также новые инструменты антикризисной помощи. Кроме того, в марте 2022 года из бюджета города в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства направили дополнительные 20 миллиардов рублей на компенсацию ставок банковских кредитов на оборотные средства, реализацию инвестиционных программ и проектов по объектам нежилого назначения.

https://ria.ru/20220812/donbass-1809112993.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владислав овчинский, москва