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Московские производители увеличили выпуск стройматериалов - РИА Новости, 27.08.2022
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Московские производители увеличили выпуск стройматериалов
Московские производители увеличили выпуск стройматериалов - РИА Новости, 27.08.2022
Московские производители увеличили выпуск стройматериалов
Столичные производители за полгода более чем на треть увеличили выпуск строительных материалов по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T09:50
2022-08-27T09:50
экономика
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Столичные производители за полгода более чем на треть увеличили выпуск строительных материалов по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте мэра Москвы."Сегодня в городе работает 215 производителей строительной продукции, из них 28 — крупные и средние. На столичных предприятиях выпускают системы вентиляции для промышленных объектов, двери, окна, металлические конструкции, а также ряд других изделий. Отрасль активно развивается. За первые шесть месяцев этого года московские производители стройматериалов увеличили выпуск продукции на 39,3 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Добавляется, что за полгода московские предприятия строительной отрасли поставили заказчикам продукцию на 86,9 миллиарда рублей, что на 4,8 процента больше, чем годом ранее."Столичные производители стройматериалов непрерывно внедряют в свою работу новые технологические решения, разрабатывают инновационные изделия, переходят на отечественные товары и комплектующие, а также расширяют географию поставок. Инвестиции в основной капитал по производству строительных материалов по средним и крупным предприятиям за первый квартал 2022 года составили 972 миллиона рублей, что почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2021 года", — приводятся на сайте слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.Отмечается, что столичным предприятиям доступно более 20 мер системной поддержки города, а также новые инструменты антикризисной помощи. Кроме того, в марте 2022 года из бюджета города в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства направили дополнительные 20 миллиардов рублей на компенсацию ставок банковских кредитов на оборотные средства, реализацию инвестиционных программ и проектов по объектам нежилого назначения.
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экономика, владислав овчинский, москва
Экономика, Владислав Овчинский, Москва
09:50 27.08.2022
 
Московские производители увеличили выпуск стройматериалов

Московские производители за полгода более чем на треть увеличили выпуск стройматериалов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРабочий на предприятии
Рабочий на предприятии - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Рабочий на предприятии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Столичные производители за полгода более чем на треть увеличили выпуск строительных материалов по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Сегодня в городе работает 215 производителей строительной продукции, из них 28 — крупные и средние. На столичных предприятиях выпускают системы вентиляции для промышленных объектов, двери, окна, металлические конструкции, а также ряд других изделий. Отрасль активно развивается. За первые шесть месяцев этого года московские производители стройматериалов увеличили выпуск продукции на 39,3 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Добавляется, что за полгода московские предприятия строительной отрасли поставили заказчикам продукцию на 86,9 миллиарда рублей, что на 4,8 процента больше, чем годом ранее.
"Столичные производители стройматериалов непрерывно внедряют в свою работу новые технологические решения, разрабатывают инновационные изделия, переходят на отечественные товары и комплектующие, а также расширяют географию поставок. Инвестиции в основной капитал по производству строительных материалов по средним и крупным предприятиям за первый квартал 2022 года составили 972 миллиона рублей, что почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2021 года", — приводятся на сайте слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
Отмечается, что столичным предприятиям доступно более 20 мер системной поддержки города, а также новые инструменты антикризисной помощи. Кроме того, в марте 2022 года из бюджета города в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства направили дополнительные 20 миллиардов рублей на компенсацию ставок банковских кредитов на оборотные средства, реализацию инвестиционных программ и проектов по объектам нежилого назначения.
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