https://ria.ru/20220827/ssha-1812524683.html

США шантажируют Японию, пытаясь ослабить ее связи с Китаем, заявили в МИД

США шантажируют Японию, пытаясь ослабить ее связи с Китаем, заявили в МИД - РИА Новости, 27.08.2022

США шантажируют Японию, пытаясь ослабить ее связи с Китаем, заявили в МИД

Вашингтон занимается банальным шантажом в отношении Японии, товарно-денежные отношения политизируются и идеологизируются с целью максимально разорвать... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T14:00

2022-08-27T14:00

2022-08-27T14:22

в мире

сша

китай

мария захарова

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вашингтон занимается банальным шантажом в отношении Японии, товарно-денежные отношения политизируются и идеологизируются с целью максимально разорвать экономические связи Токио и Пекина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы дипмиссии США в Японии Ричарда Эмануэля."Эмануэль не скрывает, как добивается "серьезного изменения в мышлении" у японских бизнес-лидеров... Американец с гордостью заявляет, что японцы уже "готовы платить больше, чтобы избежать санкций и нестабильности". Фактически речь идет о банальном шантаже - именно так привлекаются сейчас многомиллиардные японские инвестиции в проекты стратегических исследований, технологий и производств в США (аккумуляторов для электромобилей, полупроводников, малых модульных ядерных реакторов и прочего)", - написала Захарова в Telegram.По ее словам, речь идет о неприкрытой политизации и идеологизации прежде чисто товарно-денежных отношений, целью которых является стремление максимально разорвать экономические связи сателлитов США с Китаем."Вот и вся американская "дипломатия" сегодня: инициировать очаги напряженности по всему миру, представлять США гарантом и островом стабильности, выкачивать из сателлитов критически важные ресурсы и технологии, подставлять их под первый ответный удар", - резюмировала Захарова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/pushkov-1812473491.html

сша

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, китай, мария захарова