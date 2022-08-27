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США шантажируют Японию, пытаясь ослабить ее связи с Китаем, заявили в МИД - РИА Новости, 27.08.2022
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США шантажируют Японию, пытаясь ослабить ее связи с Китаем, заявили в МИД
США шантажируют Японию, пытаясь ослабить ее связи с Китаем, заявили в МИД - РИА Новости, 27.08.2022
США шантажируют Японию, пытаясь ослабить ее связи с Китаем, заявили в МИД
Вашингтон занимается банальным шантажом в отношении Японии, товарно-денежные отношения политизируются и идеологизируются с целью максимально разорвать... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T14:00
2022-08-27T14:22
в мире
сша
китай
мария захарова
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вашингтон занимается банальным шантажом в отношении Японии, товарно-денежные отношения политизируются и идеологизируются с целью максимально разорвать экономические связи Токио и Пекина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы дипмиссии США в Японии Ричарда Эмануэля."Эмануэль не скрывает, как добивается "серьезного изменения в мышлении" у японских бизнес-лидеров... Американец с гордостью заявляет, что японцы уже "готовы платить больше, чтобы избежать санкций и нестабильности". Фактически речь идет о банальном шантаже - именно так привлекаются сейчас многомиллиардные японские инвестиции в проекты стратегических исследований, технологий и производств в США (аккумуляторов для электромобилей, полупроводников, малых модульных ядерных реакторов и прочего)", - написала Захарова в Telegram.По ее словам, речь идет о неприкрытой политизации и идеологизации прежде чисто товарно-денежных отношений, целью которых является стремление максимально разорвать экономические связи сателлитов США с Китаем."Вот и вся американская "дипломатия" сегодня: инициировать очаги напряженности по всему миру, представлять США гарантом и островом стабильности, выкачивать из сателлитов критически важные ресурсы и технологии, подставлять их под первый ответный удар", - резюмировала Захарова.
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в мире, сша, китай, мария захарова
В мире, США, Китай, Мария Захарова
14:00 27.08.2022 (обновлено: 14:22 27.08.2022)
 
США шантажируют Японию, пытаясь ослабить ее связи с Китаем, заявили в МИД

Захарова: США шантажируют Японию, пытаясь ослабить ее экономические связи с Китаем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вашингтон занимается банальным шантажом в отношении Японии, товарно-денежные отношения политизируются и идеологизируются с целью максимально разорвать экономические связи Токио и Пекина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы дипмиссии США в Японии Ричарда Эмануэля.
"Эмануэль не скрывает, как добивается "серьезного изменения в мышлении" у японских бизнес-лидеров... Американец с гордостью заявляет, что японцы уже "готовы платить больше, чтобы избежать санкций и нестабильности". Фактически речь идет о банальном шантаже - именно так привлекаются сейчас многомиллиардные японские инвестиции в проекты стратегических исследований, технологий и производств в США (аккумуляторов для электромобилей, полупроводников, малых модульных ядерных реакторов и прочего)", - написала Захарова в Telegram.
По ее словам, речь идет о неприкрытой политизации и идеологизации прежде чисто товарно-денежных отношений, целью которых является стремление максимально разорвать экономические связи сателлитов США с Китаем.
"Вот и вся американская "дипломатия" сегодня: инициировать очаги напряженности по всему миру, представлять США гарантом и островом стабильности, выкачивать из сателлитов критически важные ресурсы и технологии, подставлять их под первый ответный удар", - резюмировала Захарова.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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