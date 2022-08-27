14:00 27.08.2022 (обновлено: 14:22 27.08.2022)
США шантажируют Японию, пытаясь ослабить ее связи с Китаем, заявили в МИД
Захарова: США шантажируют Японию, пытаясь ослабить ее экономические связи с Китаем
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вашингтон занимается банальным шантажом в отношении Японии, товарно-денежные отношения политизируются и идеологизируются с целью максимально разорвать экономические связи Токио и Пекина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы дипмиссии США в Японии Ричарда Эмануэля.
"Эмануэль не скрывает, как добивается "серьезного изменения в мышлении" у японских бизнес-лидеров... Американец с гордостью заявляет, что японцы уже "готовы платить больше, чтобы избежать санкций и нестабильности". Фактически речь идет о банальном шантаже - именно так привлекаются сейчас многомиллиардные японские инвестиции в проекты стратегических исследований, технологий и производств в США (аккумуляторов для электромобилей, полупроводников, малых модульных ядерных реакторов и прочего)", - написала Захарова в Telegram.
По ее словам, речь идет о неприкрытой политизации и идеологизации прежде чисто товарно-денежных отношений, целью которых является стремление максимально разорвать экономические связи сателлитов США с Китаем.
"Вот и вся американская "дипломатия" сегодня: инициировать очаги напряженности по всему миру, представлять США гарантом и островом стабильности, выкачивать из сателлитов критически важные ресурсы и технологии, подставлять их под первый ответный удар", - резюмировала Захарова.