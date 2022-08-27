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Представитель Байдена оценил проект итогового документа конференции ДНЯО
Представитель Байдена оценил проект итогового документа конференции ДНЯО - РИА Новости, 27.08.2022
Представитель Байдена оценил проект итогового документа конференции ДНЯО
Проект итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который не был принят в пятницу, был не идеален, однако США РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T04:25
2022-08-27T04:25
2022-08-27T04:25
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Проект итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который не был принят в пятницу, был не идеален, однако США сожалеют, что его не удалось принять, заявил на заседании конференции спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.По его словам, текст "недооценивал ситуацию на Запорожской АЭС". При этом он обвинил Россию в создании радиологической угрозы Украине и Европе."Мы сожалеем в связи с этим итогом", - добавил он.Перед этим замглавы делегации России Андрей Белоусов заявил, что лживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине помешали достичь консенсуса по итоговому документу. По его словам, отдельные делегации прибыли на конференцию для продвижения во что бы то ни стало своих политических установок.Как указал Белоусов, конференция стала политическим заложником у тех, кто в течение четырех недель отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине.
https://ria.ru/20220827/konferentsiya-1812458473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, сша, запорожская аэс
В мире, Украина, Россия, США, Запорожская АЭС
Представитель Байдена оценил проект итогового документа конференции ДНЯО
Представитель Байдена Шейнман назвал проект итогового доклада конференции ДНЯО неидеальным
ООН, 27 авг – РИА Новости. Проект итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который не был принят в пятницу, был не идеален, однако США сожалеют, что его не удалось принять, заявил на заседании конференции спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.
"Мы осознаем, что проект итогового документа не был идеален и не отражал справедливо условия "на земле", - сказал Шейнман.
По его словам, текст "недооценивал ситуацию на Запорожской АЭС
". При этом он обвинил Россию
в создании радиологической угрозы Украине
и Европе
.
"Мы сожалеем в связи с этим итогом", - добавил он.
Перед этим замглавы делегации России Андрей Белоусов
заявил, что лживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине помешали достичь консенсуса по итоговому документу. По его словам, отдельные делегации прибыли на конференцию для продвижения во что бы то ни стало своих политических установок.
Как указал Белоусов, конференция стала политическим заложником у тех, кто в течение четырех недель отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине.