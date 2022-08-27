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Представитель Байдена оценил проект итогового документа конференции ДНЯО - РИА Новости, 27.08.2022
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Представитель Байдена оценил проект итогового документа конференции ДНЯО
Представитель Байдена оценил проект итогового документа конференции ДНЯО - РИА Новости, 27.08.2022
Представитель Байдена оценил проект итогового документа конференции ДНЯО
Проект итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который не был принят в пятницу, был не идеален, однако США РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T04:25
2022-08-27T04:25
в мире
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Проект итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который не был принят в пятницу, был не идеален, однако США сожалеют, что его не удалось принять, заявил на заседании конференции спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.По его словам, текст "недооценивал ситуацию на Запорожской АЭС". При этом он обвинил Россию в создании радиологической угрозы Украине и Европе."Мы сожалеем в связи с этим итогом", - добавил он.Перед этим замглавы делегации России Андрей Белоусов заявил, что лживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине помешали достичь консенсуса по итоговому документу. По его словам, отдельные делегации прибыли на конференцию для продвижения во что бы то ни стало своих политических установок.Как указал Белоусов, конференция стала политическим заложником у тех, кто в течение четырех недель отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине.
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в мире, украина, россия, сша, запорожская аэс
В мире, Украина, Россия, США, Запорожская АЭС
04:25 27.08.2022
 
Представитель Байдена оценил проект итогового документа конференции ДНЯО

Представитель Байдена Шейнман назвал проект итогового доклада конференции ДНЯО неидеальным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Проект итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который не был принят в пятницу, был не идеален, однако США сожалеют, что его не удалось принять, заявил на заседании конференции спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.
"Мы осознаем, что проект итогового документа не был идеален и не отражал справедливо условия "на земле", - сказал Шейнман.
По его словам, текст "недооценивал ситуацию на Запорожской АЭС". При этом он обвинил Россию в создании радиологической угрозы Украине и Европе.
"Мы сожалеем в связи с этим итогом", - добавил он.
Перед этим замглавы делегации России Андрей Белоусов заявил, что лживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине помешали достичь консенсуса по итоговому документу. По его словам, отдельные делегации прибыли на конференцию для продвижения во что бы то ни стало своих политических установок.
Как указал Белоусов, конференция стала политическим заложником у тех, кто в течение четырех недель отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
03:12
Следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году
 
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