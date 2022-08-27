https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812531692.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.08.2022 - РИА Новости, 27.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.08.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T15:09
2022-08-27T15:09
2022-08-27T15:09
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
администрация города донецка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более 200 военнослужащих. Идут боевые действия в районе Авдеевки, Северска и Соледара. Украинские войска понесли значительные потери личного состава и военной техники.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы семь пунктов управления, семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, в том числе крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к РСЗО HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777. Средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" и 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 274 самолета, 148 вертолетов, 1820 беспилотников, 370 зенитных ракетных комплексов, 822 реактивные системы залпового огня, 4397 танков и других бронемашин, 3348 орудий полевой артиллерии и 5084 единицы автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, луганская народная республика, администрация города донецка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Администрация города Донецка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 августа 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более 200 военнослужащих. Идут боевые действия в районе Авдеевки, Северска и Соледара. Украинские войска понесли значительные потери личного состава и военной техники.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы семь пунктов управления, семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, в том числе крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к РСЗО HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777. Средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" и 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 274 самолета, 148 вертолетов, 1820 беспилотников, 370 зенитных ракетных комплексов, 822 реактивные системы залпового огня, 4397 танков и других бронемашин, 3348 орудий полевой артиллерии и 5084 единицы автомобильной техники.