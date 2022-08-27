https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812531692.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.08.2022 - РИА Новости, 27.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.08.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T15:09

2022-08-27T15:09

2022-08-27T15:09

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

администрация города донецка

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более 200 военнослужащих. Идут боевые действия в районе Авдеевки, Северска и Соледара. Украинские войска понесли значительные потери личного состава и военной техники.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы семь пунктов управления, семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, в том числе крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к РСЗО HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777. Средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" и 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 274 самолета, 148 вертолетов, 1820 беспилотников, 370 зенитных ракетных комплексов, 822 реактивные системы залпового огня, 4397 танков и других бронемашин, 3348 орудий полевой артиллерии и 5084 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

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