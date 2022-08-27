https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812517935.html
Российские военные уничтожили украинский склад с ракетами для HIMARS
Российские военные уничтожили украинский склад с ракетами для HIMARS - РИА Новости, 27.08.2022
Российские военные уничтожили украинский склад с ракетами для HIMARS
Российские войска в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины уничтожили склад ВСУ с боеприпасами для американских... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T13:04
2022-08-27T13:04
2022-08-27T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские войска в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины уничтожили склад ВСУ с боеприпасами для американских артиллерийских систем, говорится в сводке Минобороны за 27 августа.Отмечается, что удар нанесли высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области.Кроме того, системы ПВО перехватили баллистическую ракету "Точка-У" в районе Чернобаевки и 18 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по его словам, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812517458.html
днепропетровская область
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Минобороны об уничтожении склада ВСУ с боеприпасами и ракетами HIMARS
Минобороны об уничтожении склада ВСУ с боеприпасами и ракетами HIMARS
2022-08-27T13:04
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PT5M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днепропетровская область, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, США
13:04 27.08.2022 (обновлено: 16:26 27.08.2022)
Российские военные уничтожили украинский склад с ракетами для HIMARS
Минобороны: российские военные уничтожили украинский склад с ракетами для РСЗО HIMARS