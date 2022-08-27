Российские военные подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР
Минобороны: российские военные подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР, три взвода артиллерийских установок "Гвоздика" в ДНР и Николаевской области, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлено: четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Парасковиевка, Адамовка, Звановка Донецкой Народной Республики, Бармашово Николаевской области и три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" в районах населенных пунктов Константиновка, Приволье Донецкой Народной Республики и Висунск Николаевской области. Также в районах населенных пунктов Орехово, Веселое и Николаевка Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц "Гиацинт-Б"", - следует из сводки министерства.