https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812517099.html

Российские военные подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР

Российские военные подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР - РИА Новости, 27.08.2022

Российские военные подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР, три взвода артиллерийских... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:58

2022-08-27T12:58

2022-08-27T12:58

в мире

донецкая народная республика

николаевская область

константиновка

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР, три взвода артиллерийских установок "Гвоздика" в ДНР и Николаевской области, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы подавлено: четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Парасковиевка, Адамовка, Звановка Донецкой Народной Республики, Бармашово Николаевской области и три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" в районах населенных пунктов Константиновка, Приволье Донецкой Народной Республики и Висунск Николаевской области. Также в районах населенных пунктов Орехово, Веселое и Николаевка Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц "Гиацинт-Б"", - следует из сводки министерства.

https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812516492.html

донецкая народная республика

николаевская область

константиновка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, николаевская область, константиновка