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Российские военные подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР - РИА Новости, 27.08.2022
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Российские военные подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР
Российские военные подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР - РИА Новости, 27.08.2022
Российские военные подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР, три взвода артиллерийских... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:58
2022-08-27T12:58
в мире
донецкая народная республика
николаевская область
константиновка
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР, три взвода артиллерийских установок "Гвоздика" в ДНР и Николаевской области, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы подавлено: четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Парасковиевка, Адамовка, Звановка Донецкой Народной Республики, Бармашово Николаевской области и три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" в районах населенных пунктов Константиновка, Приволье Донецкой Народной Республики и Висунск Николаевской области. Также в районах населенных пунктов Орехово, Веселое и Николаевка Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц "Гиацинт-Б"", - следует из сводки министерства.
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донецкая народная республика
николаевская область
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в мире, донецкая народная республика, николаевская область, константиновка
В мире, Донецкая Народная Республика, Николаевская область, Константиновка
12:58 27.08.2022
 
Российские военные подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР

Минобороны: российские военные подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР, три взвода артиллерийских установок "Гвоздика" в ДНР и Николаевской области, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлено: четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Парасковиевка, Адамовка, Звановка Донецкой Народной Республики, Бармашово Николаевской области и три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" в районах населенных пунктов Константиновка, Приволье Донецкой Народной Республики и Висунск Николаевской области. Также в районах населенных пунктов Орехово, Веселое и Николаевка Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц "Гиацинт-Б"", - следует из сводки министерства.
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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В миреДонецкая Народная РеспубликаНиколаевская областьКонстантиновка
 
 
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