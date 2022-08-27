Рейтинг@Mail.ru
WSJ: Путин нашел нового союзника для противостояния США - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220827/soyuznik-1812631815.html
WSJ: Путин нашел нового союзника для противостояния США
WSJ: Путин нашел нового союзника для противостояния США - РИА Новости, 27.08.2022
WSJ: Путин нашел нового союзника для противостояния США
Россия использует расширение и укрепление торговых и военных связей с Ираном для противостояния санкционному давлению Запада, пишет обозреватель The Wall Street РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T22:12
2022-08-27T22:12
в мире
россия
иран
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808514544_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_9efc6d66d0f43201904101e96e87f004.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия использует расширение и укрепление торговых и военных связей с Ираном для противостояния санкционному давлению Запада, пишет обозреватель The Wall Street Journal Бенуа Фокон.Стремление западных санкций изолировать Россию от остального мира подталкивает Кремль расширять сферы для работы с союзниками. Укрепление торговых и военных связей между Россией и Ираном вызывает тревогу в США, отметил автор. В Вашингтоне уверены, что такое сотрудничество поможет смягчить последствия санкций — Москва и Тегеран получают новые рынки сбыта."В июле Иран стал крупнейшим в мире покупателем российской пшеницы. В этом же месяце Россия запустила в космос иранский спутник, что стало редким успехом для космической программы Тегерана", — написал Фокон.Кроме того, он обратил внимание на совместные учения с беспилотниками. Также автор указал на рост товарооборота между двумя странами.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220827/klaus-1812551836.html
https://ria.ru/20220826/molba-1812214107.html
россия
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808514544_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_f5f2da6cc5919b1a3c3d58a7e00f2d5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, сша
В мире, Россия, Иран, США
22:12 27.08.2022
 
WSJ: Путин нашел нового союзника для противостояния США

WSJ: Путин нашел в лице Ирана союзника для противостояния США

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия использует расширение и укрепление торговых и военных связей с Ираном для противостояния санкционному давлению Запада, пишет обозреватель The Wall Street Journal Бенуа Фокон.
Стремление западных санкций изолировать Россию от остального мира подталкивает Кремль расширять сферы для работы с союзниками. Укрепление торговых и военных связей между Россией и Ираном вызывает тревогу в США, отметил автор. В Вашингтоне уверены, что такое сотрудничество поможет смягчить последствия санкций — Москва и Тегеран получают новые рынки сбыта.
"В июле Иран стал крупнейшим в мире покупателем российской пшеницы. В этом же месяце Россия запустила в космос иранский спутник, что стало редким успехом для космической программы Тегерана", — написал Фокон.
Кроме того, он обратил внимание на совместные учения с беспилотниками. Также автор указал на рост товарооборота между двумя странами.
Вацлав Клаус - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 15:44
Экс-президент Чехии вступился за Россию
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 06:56
"Они близки России": в США рассказали, как Байден умолял Эр-Рияд о помощи
 
В миреРоссияИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала