https://ria.ru/20220827/soyuznik-1812631815.html

WSJ: Путин нашел нового союзника для противостояния США

WSJ: Путин нашел нового союзника для противостояния США - РИА Новости, 27.08.2022

WSJ: Путин нашел нового союзника для противостояния США

Россия использует расширение и укрепление торговых и военных связей с Ираном для противостояния санкционному давлению Запада, пишет обозреватель The Wall Street РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T22:12

2022-08-27T22:12

2022-08-27T22:12

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия использует расширение и укрепление торговых и военных связей с Ираном для противостояния санкционному давлению Запада, пишет обозреватель The Wall Street Journal Бенуа Фокон.Стремление западных санкций изолировать Россию от остального мира подталкивает Кремль расширять сферы для работы с союзниками. Укрепление торговых и военных связей между Россией и Ираном вызывает тревогу в США, отметил автор. В Вашингтоне уверены, что такое сотрудничество поможет смягчить последствия санкций — Москва и Тегеран получают новые рынки сбыта."В июле Иран стал крупнейшим в мире покупателем российской пшеницы. В этом же месяце Россия запустила в космос иранский спутник, что стало редким успехом для космической программы Тегерана", — написал Фокон.Кроме того, он обратил внимание на совместные учения с беспилотниками. Также автор указал на рост товарооборота между двумя странами.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220827/klaus-1812551836.html

https://ria.ru/20220826/molba-1812214107.html

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в мире, россия, иран, сша