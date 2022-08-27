WSJ: Путин нашел нового союзника для противостояния США
WSJ: Путин нашел в лице Ирана союзника для противостояния США
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия использует расширение и укрепление торговых и военных связей с Ираном для противостояния санкционному давлению Запада, пишет обозреватель The Wall Street Journal Бенуа Фокон.
Стремление западных санкций изолировать Россию от остального мира подталкивает Кремль расширять сферы для работы с союзниками. Укрепление торговых и военных связей между Россией и Ираном вызывает тревогу в США, отметил автор. В Вашингтоне уверены, что такое сотрудничество поможет смягчить последствия санкций — Москва и Тегеран получают новые рынки сбыта.
"В июле Иран стал крупнейшим в мире покупателем российской пшеницы. В этом же месяце Россия запустила в космос иранский спутник, что стало редким успехом для космической программы Тегерана", — написал Фокон.
Кроме того, он обратил внимание на совместные учения с беспилотниками. Также автор указал на рост товарооборота между двумя странами.
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Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.