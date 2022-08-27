Рейтинг@Mail.ru
В МЧС рассказали, как действовать после атаки агрессивных собак - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220827/sobaki-1812471095.html
В МЧС рассказали, как действовать после атаки агрессивных собак
В МЧС рассказали, как действовать после атаки агрессивных собак - РИА Новости, 27.08.2022
В МЧС рассказали, как действовать после атаки агрессивных собак
Если атака стаи агрессивных собак на человека все же привела к укусам, нужно как можно скорее обратиться в ближайший травмпункт за медицинской помощью и... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T08:12
2022-08-27T08:12
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151598/41/1515984195_0:34:3073:1763_1920x0_80_0_0_22aed66e70afa74d9e1c82ed425266b9.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Если атака стаи агрессивных собак на человека все же привела к укусам, нужно как можно скорее обратиться в ближайший травмпункт за медицинской помощью и сообщить о случившемся сотрудникам полиции, советует МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что простая имитация броска условного предмета вполне может остановить решивших напасть на человека агрессивных собак. Если же злобные псы все-таки не оставляют намерений напасть, то нужно постараться остановить их командами "Фу!", "Стоять!" или "Сидеть!". При этом следует медленно отступать к укрытию, забору или дому спиной, внимательно наблюдая за реакциями собак и звать на помощь окружающих."Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения квалифицированной медицинской помощи", - говорится в рекомендациях на сайте МЧС России.До этого, если есть такая возможность, нужно тщательно промыть район укуса перекисью водорода или обильным количеством воды, а саму рану смазать йодом и наложить чистую повязку.Следует также поставить в известность о случившемся полицию и санитарные службы, уточнив, по возможности, точный адрес происшествия и владельца собаки."Выясните у хозяев (если таковые присутствуют), сделана ли собаке прививка от бешенства", - резюмируют спасатели.
https://ria.ru/20220816/sobaka-1810008168.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151598/41/1515984195_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_fe21596396cff5abfb5c0cdaeb947c6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
08:12 27.08.2022
 
В МЧС рассказали, как действовать после атаки агрессивных собак

В МЧС посоветовали после атаки агрессивных собак обратиться в полицию и травмпункт

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТренировка служебной собаки
Тренировка служебной собаки - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Тренировка служебной собаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Если атака стаи агрессивных собак на человека все же привела к укусам, нужно как можно скорее обратиться в ближайший травмпункт за медицинской помощью и сообщить о случившемся сотрудникам полиции, советует МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что простая имитация броска условного предмета вполне может остановить решивших напасть на человека агрессивных собак. Если же злобные псы все-таки не оставляют намерений напасть, то нужно постараться остановить их командами "Фу!", "Стоять!" или "Сидеть!". При этом следует медленно отступать к укрытию, забору или дому спиной, внимательно наблюдая за реакциями собак и звать на помощь окружающих.
"Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения квалифицированной медицинской помощи", - говорится в рекомендациях на сайте МЧС России.
До этого, если есть такая возможность, нужно тщательно промыть район укуса перекисью водорода или обильным количеством воды, а саму рану смазать йодом и наложить чистую повязку.
Следует также поставить в известность о случившемся полицию и санитарные службы, уточнив, по возможности, точный адрес происшествия и владельца собаки.
"Выясните у хозяев (если таковые присутствуют), сделана ли собаке прививка от бешенства", - резюмируют спасатели.
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 14:49
В Татарстане бродячая собака напала на детей на площадке
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала