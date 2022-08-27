https://ria.ru/20220827/sobaki-1812471095.html

В МЧС рассказали, как действовать после атаки агрессивных собак

В МЧС рассказали, как действовать после атаки агрессивных собак - РИА Новости, 27.08.2022

В МЧС рассказали, как действовать после атаки агрессивных собак

Если атака стаи агрессивных собак на человека все же привела к укусам, нужно как можно скорее обратиться в ближайший травмпункт за медицинской помощью и... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T08:12

2022-08-27T08:12

2022-08-27T08:12

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Если атака стаи агрессивных собак на человека все же привела к укусам, нужно как можно скорее обратиться в ближайший травмпункт за медицинской помощью и сообщить о случившемся сотрудникам полиции, советует МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что простая имитация броска условного предмета вполне может остановить решивших напасть на человека агрессивных собак. Если же злобные псы все-таки не оставляют намерений напасть, то нужно постараться остановить их командами "Фу!", "Стоять!" или "Сидеть!". При этом следует медленно отступать к укрытию, забору или дому спиной, внимательно наблюдая за реакциями собак и звать на помощь окружающих."Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения квалифицированной медицинской помощи", - говорится в рекомендациях на сайте МЧС России.До этого, если есть такая возможность, нужно тщательно промыть район укуса перекисью водорода или обильным количеством воды, а саму рану смазать йодом и наложить чистую повязку.Следует также поставить в известность о случившемся полицию и санитарные службы, уточнив, по возможности, точный адрес происшествия и владельца собаки."Выясните у хозяев (если таковые присутствуют), сделана ли собаке прививка от бешенства", - резюмируют спасатели.

https://ria.ru/20220816/sobaka-1810008168.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество