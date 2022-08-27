https://ria.ru/20220827/smartfony-1812479297.html

Россияне за год сократили траты на смартфоны, сообщили эксперты

Россияне за год сократили траты на смартфоны, сообщили эксперты - РИА Новости, 27.08.2022

Россияне за год сократили траты на смартфоны, сообщили эксперты

Средний чек россиян на покупку смартфонов оказался на 7% ниже уровня прошлого года, а по ноутбукам этот показатель не дотянул до прошлогоднего на 9%, выяснили... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T09:10

2022-08-27T09:10

2022-08-27T09:10

экономика

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Средний чек россиян на покупку смартфонов оказался на 7% ниже уровня прошлого года, а по ноутбукам этот показатель не дотянул до прошлогоднего на 9%, выяснили эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс", сравнив данные с 1 по 20 августа этого и прошлого года. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости."Средний чек покупки смартфонов составил 15 440 рублей, что на 7% ниже уровня прошлого года. Объем продаж в натуральном выражении – ниже уровня прошлого года на 26%. По ноутбукам средний чек покупки - 38 850 рублей, или на 9% ниже прошлого года. Объем продаж в натуральном выражении – выше уровня прошлого года на 9%", - подсчитали аналитики.Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что снижение среднего чека связано как с более выгодными ценовыми условиями импорта электроники, так и с расширением линейки более доступных гаджетов.Потребитель все чаще совершает покупки на популярных маркетплейсах и в интернет-магазинах, где ассортимент продукции пополняется бюджетными вариантами. Спрос на электронную технику неравномерен, но в онлайне фиксируется стабильный рост.

https://ria.ru/20220406/smartfon-1782044641.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/pokupki-1780466625.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика