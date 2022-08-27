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Россияне за год сократили траты на смартфоны, сообщили эксперты - РИА Новости, 27.08.2022
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Россияне за год сократили траты на смартфоны, сообщили эксперты
Россияне за год сократили траты на смартфоны, сообщили эксперты - РИА Новости, 27.08.2022
Россияне за год сократили траты на смартфоны, сообщили эксперты
Средний чек россиян на покупку смартфонов оказался на 7% ниже уровня прошлого года, а по ноутбукам этот показатель не дотянул до прошлогоднего на 9%, выяснили... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T09:10
2022-08-27T09:10
экономика
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Средний чек россиян на покупку смартфонов оказался на 7% ниже уровня прошлого года, а по ноутбукам этот показатель не дотянул до прошлогоднего на 9%, выяснили эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс", сравнив данные с 1 по 20 августа этого и прошлого года. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости."Средний чек покупки смартфонов составил 15 440 рублей, что на 7% ниже уровня прошлого года. Объем продаж в натуральном выражении – ниже уровня прошлого года на 26%. По ноутбукам средний чек покупки - 38 850 рублей, или на 9% ниже прошлого года. Объем продаж в натуральном выражении – выше уровня прошлого года на 9%", - подсчитали аналитики.Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что снижение среднего чека связано как с более выгодными ценовыми условиями импорта электроники, так и с расширением линейки более доступных гаджетов.Потребитель все чаще совершает покупки на популярных маркетплейсах и в интернет-магазинах, где ассортимент продукции пополняется бюджетными вариантами. Спрос на электронную технику неравномерен, но в онлайне фиксируется стабильный рост.
https://ria.ru/20220406/smartfon-1782044641.html
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экономика
Экономика
09:10 27.08.2022
 
Россияне за год сократили траты на смартфоны, сообщили эксперты

Эксперты: средний чек россиян на покупку смартфонов оказался ниже уровня прошлого года

© РИА Новости / Кирилл КаримовСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Средний чек россиян на покупку смартфонов оказался на 7% ниже уровня прошлого года, а по ноутбукам этот показатель не дотянул до прошлогоднего на 9%, выяснили эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс", сравнив данные с 1 по 20 августа этого и прошлого года. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.
"Средний чек покупки смартфонов составил 15 440 рублей, что на 7% ниже уровня прошлого года. Объем продаж в натуральном выражении – ниже уровня прошлого года на 26%. По ноутбукам средний чек покупки - 38 850 рублей, или на 9% ниже прошлого года. Объем продаж в натуральном выражении – выше уровня прошлого года на 9%", - подсчитали аналитики.
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Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что снижение среднего чека связано как с более выгодными ценовыми условиями импорта электроники, так и с расширением линейки более доступных гаджетов.
Потребитель все чаще совершает покупки на популярных маркетплейсах и в интернет-магазинах, где ассортимент продукции пополняется бюджетными вариантами. Спрос на электронную технику неравномерен, но в онлайне фиксируется стабильный рост.
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