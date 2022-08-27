https://ria.ru/20220827/severodonetsk-1812587276.html

Возвращающаяся в Северодонецк женщина рассказала, что мечтала попасть домой

Возвращающаяся в Северодонецк женщина рассказала, что мечтала попасть домой - РИА Новости, 27.08.2022

Возвращающаяся в Северодонецк женщина рассказала, что мечтала попасть домой

Женщина, семья которой возвращается в Северодонецк в ЛНР с Украины, рассказала журналистам, что они мечтали попасть домой и будут очень рады принять гражданство РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T18:28

2022-08-27T18:28

2022-08-27T20:00

специальная военная операция на украине

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украина

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ВАСИЛЬЕВКА, 27 авг - РИА Новости. Женщина, семья которой возвращается в Северодонецк в ЛНР с Украины, рассказала журналистам, что они мечтали попасть домой и будут очень рады принять гражданство РФ.Сейчас семья находится в "серой" зоне на единственном пункте пропуска в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области.По ее словам, на Украине к ним отнеслись доброжелательно, но сменить пришлось 12 мест. "Мы давно приняли решение (возвращаться) домой…, и уже обессиленные возвращаемся, мы очень рады и мы не боимся ничего, что без света, без воды…, потому что мы очень хотим домой. С большим удовольствием (будем получать гражданство РФ), мы же все родные, мы все русские", - подчеркнула она.Как ранее сообщала глава администрации города Васильевка Наталья Романиченко, ежедневно до 700 человек возвращаются с Украины на освобожденные территории через Васильевку.Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ЛНР и ДНР выразили желание войти в ее состав. Также о желании стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав РФ – это планы жителей этих регионов, а не России.

https://ria.ru/20220816/zhiteli-1810080908.html

россия

луганская народная республика

украина

северодонецк

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Женщина из Северодонецка о жизни в последние месяцы и возвращении домой Женщина, семья которой еще в конце февраля была вынуждена бежать из Северодонецка на Украину, а теперь — возвращается домой, рассказала журналистам, как они жили все эти месяцы, мечтали вернуться домой и будут очень рады принять гражданство РФ. 2022-08-27T18:28 true PT2M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, луганская народная республика, украина, северодонецк