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Возвращающаяся в Северодонецк женщина рассказала, что мечтала попасть домой - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/severodonetsk-1812587276.html
Возвращающаяся в Северодонецк женщина рассказала, что мечтала попасть домой
Возвращающаяся в Северодонецк женщина рассказала, что мечтала попасть домой - РИА Новости, 27.08.2022
Возвращающаяся в Северодонецк женщина рассказала, что мечтала попасть домой
Женщина, семья которой возвращается в Северодонецк в ЛНР с Украины, рассказала журналистам, что они мечтали попасть домой и будут очень рады принять гражданство РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T18:28
2022-08-27T20:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
украина
северодонецк
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ВАСИЛЬЕВКА, 27 авг - РИА Новости. Женщина, семья которой возвращается в Северодонецк в ЛНР с Украины, рассказала журналистам, что они мечтали попасть домой и будут очень рады принять гражданство РФ.Сейчас семья находится в "серой" зоне на единственном пункте пропуска в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области.По ее словам, на Украине к ним отнеслись доброжелательно, но сменить пришлось 12 мест. "Мы давно приняли решение (возвращаться) домой…, и уже обессиленные возвращаемся, мы очень рады и мы не боимся ничего, что без света, без воды…, потому что мы очень хотим домой. С большим удовольствием (будем получать гражданство РФ), мы же все родные, мы все русские", - подчеркнула она.Как ранее сообщала глава администрации города Васильевка Наталья Романиченко, ежедневно до 700 человек возвращаются с Украины на освобожденные территории через Васильевку.Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ЛНР и ДНР выразили желание войти в ее состав. Также о желании стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав РФ – это планы жителей этих регионов, а не России.
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луганская народная республика
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Женщина из Северодонецка о жизни в последние месяцы и возвращении домой
Женщина, семья которой еще в конце февраля была вынуждена бежать из Северодонецка на Украину, а теперь — возвращается домой, рассказала журналистам, как они жили все эти месяцы, мечтали вернуться домой и будут очень рады принять гражданство РФ.
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в мире, россия, луганская народная республика, украина, северодонецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Северодонецк
18:28 27.08.2022 (обновлено: 20:00 27.08.2022)
 
Возвращающаяся в Северодонецк женщина рассказала, что мечтала попасть домой

Возвращающаяся в Северодонецк с Украины женщина рассказала, что мечтала попасть домой

Читать ria.ru в
ВАСИЛЬЕВКА, 27 авг - РИА Новости. Женщина, семья которой возвращается в Северодонецк в ЛНР с Украины, рассказала журналистам, что они мечтали попасть домой и будут очень рады принять гражданство РФ.
Сейчас семья находится в "серой" зоне на единственном пункте пропуска в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области.
"Мы возвращаемся домой, у нас были военные действия, наши дома попали первыми под бомбежки, это случилось в конце февраля-начале марта… Мы не успели собрать вещи, документы, оставили даже двух собачек маленьких, думали - вернемся. Спасали детей, стариков, выносили на себе все, по 15 сумок, коляски. Мы не думали, не собирались (уезжать), думали, что в подвалах пересидим…", - вспоминает женщина.
По ее словам, на Украине к ним отнеслись доброжелательно, но сменить пришлось 12 мест. "Мы давно приняли решение (возвращаться) домой…, и уже обессиленные возвращаемся, мы очень рады и мы не боимся ничего, что без света, без воды…, потому что мы очень хотим домой. С большим удовольствием (будем получать гражданство РФ), мы же все родные, мы все русские", - подчеркнула она.
Как ранее сообщала глава администрации города Васильевка Наталья Романиченко, ежедневно до 700 человек возвращаются с Украины на освобожденные территории через Васильевку.
Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ЛНР и ДНР выразили желание войти в ее состав. Также о желании стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав РФ – это планы жителей этих регионов, а не России.
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