12:00 27.08.2022 (обновлено: 16:36 27.08.2022)
Сербия запаслась газом в мае, заявил Вучич
Президент Вучич назвал цену на российский газ для Сербии фантастической
Президент Республики Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 авг — РИА Новости. Сербия не смогла бы оплачивать газ и оказалась бы банкротом при нынешних ценах в четыре тысячи евро за тысячу кубометров, если бы не начала накапливать резервы еще в мае, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Сербский лидер рассказал в обращении к гражданам в субботу, что по нынешнему трехлетнему договору с "Газпромом" Белград получает около 63% своих потребностей — два миллиарда кубических метров природного газа в год, за которые платит 800 миллионов евро, что считается "фантастической ценой". Недостающие 1,2 миллиарда кубометров власти Сербии вынуждены покупать на рынке.
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"Мы ранее закупали большие объемы газа, которые размещали в Венгрии, по гораздо более низким ценам, чем сегодня. Посчитайте по нынешним ценам — то, что мы купили по более низким, спасло Сербию от банкротства", — заявил Вучич.
"Сегодняшняя цена, а вы не можете менее чем за 4,3 тысячи долларов за тысячу кубометров купить (газ) с учетом посредников и доставки, но посчитаем и по четыре тысячи евро. Тогда бы для нас 1,2 миллиарда кубометров стоили 4,8 миллиарда евро. А весь сербский бюджет, люди, — это 13,5 миллиарда евро. Вы понимаете, что это означает банкротство? К счастью, мы запасали по другим ценам с мая", — указал президент Сербии.
Вучич сообщил 8 августа, что Сербия по объему резервов природного газа внутри страны и на территории Венгрии достигла исторического максимума — на тот момент 262 миллиона кубических метров газа в сербской части подземного хранилища "Банатски-Двор" и еще 200 миллионов кубометров в Венгрии.
Сербский лидер в конце июля сообщил, что власти страны из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта.