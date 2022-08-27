https://ria.ru/20220827/serbiya-1812502707.html

Сербия запаслась газом в мае, заявил Вучич

Сербия запаслась газом в мае, заявил Вучич - РИА Новости, 27.08.2022

Сербия запаслась газом в мае, заявил Вучич

Сербия не смогла бы оплачивать газ и оказалась бы банкротом при нынешних ценах в четыре тысячи евро за тысячу кубометров, если бы не начала накапливать резервы... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:00

2022-08-27T12:00

2022-08-27T16:36

сербия

венгрия

белград (город)

газпром

санкции в отношении россии

в мире

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БЕЛГРАД, 27 авг — РИА Новости. Сербия не смогла бы оплачивать газ и оказалась бы банкротом при нынешних ценах в четыре тысячи евро за тысячу кубометров, если бы не начала накапливать резервы еще в мае, заявил президент Сербии Александр Вучич.Сербский лидер рассказал в обращении к гражданам в субботу, что по нынешнему трехлетнему договору с "Газпромом" Белград получает около 63% своих потребностей — два миллиарда кубических метров природного газа в год, за которые платит 800 миллионов евро, что считается "фантастической ценой". Недостающие 1,2 миллиарда кубометров власти Сербии вынуждены покупать на рынке."Мы ранее закупали большие объемы газа, которые размещали в Венгрии, по гораздо более низким ценам, чем сегодня. Посчитайте по нынешним ценам — то, что мы купили по более низким, спасло Сербию от банкротства", — заявил Вучич.Вучич сообщил 8 августа, что Сербия по объему резервов природного газа внутри страны и на территории Венгрии достигла исторического максимума — на тот момент 262 миллиона кубических метров газа в сербской части подземного хранилища "Банатски-Двор" и еще 200 миллионов кубометров в Венгрии.Сербский лидер в конце июля сообщил, что власти страны из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта.

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/vuchich-1812385438.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/zakharova-1812471252.html

сербия

венгрия

белград (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сербия, венгрия, белград (город), газпром, санкции в отношении россии, в мире