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Сербия готова частично принять требования Косово по въездным документам - РИА Новости, 27.08.2022
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Сербия готова частично принять требования Косово по въездным документам
Сербия готова частично принять требования Косово по въездным документам - РИА Новости, 27.08.2022
Сербия готова частично принять требования Косово по въездным документам
Белград готов частично принять требования косовоалбанских властей в Приштине по въездным документам в край при гарантиях со стороны ЕС, заявил президент Сербии... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:54
2022-08-27T15:07
в мире
сербия
александр вучич
косово
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БЕЛГРАД, 27 авг — РИА Новости. Белград готов частично принять требования косовоалбанских властей в Приштине по въездным документам в край при гарантиях со стороны ЕС, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам.Он пояснил, что в этом случае сербские власти готовы издать общее пояснение и вывесить его на пунктах административного перехода."Обеспечение возможности использования личных документов, выданных со стороны Приштины, в скобках — Косово, производится исключительно из практических соображений — ради облегчения положения отдельных лиц и обеспечения свободы передвижения в соответствии с соглашением о свободе перемещения, достигнутым в диалоге в 2011 году, и не может трактоваться как признание провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово и предопределение окончательного статуса Косово, не может рассматриваться как согласие Белграда на отступление от резолюции Совбеза ООН 1244", — процитировал Вучич пояснение, которое позволит въезжать и выезжать в Косово сербам и албанцам без дополнительных документов.Президент уточнил, что в ближайшие дни ожидает подтверждения гарантий от ЕС, по остальным вопросам "кризис продолжается".Накануне министр внутренних дел самопровозглашенного Косово Джеляль Свечля заявил, что власти без колебаний введут с 1 сентября запрет на въезд с сербскими личными документами и автомобильными номерами.Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти ранее заявил, что не будет переносить введение мер, вызвавших напряженность в крае. Он также добавил, что никто не может помешать полицейскому спецназу войти в северную часть края.В свою очередь, директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович подчеркнул, что НАТО должна предотвратить вторжение косовского спецназа на север края, "иначе это сделает сербский народ".Контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) сообщил в четверг, что демонстрирует свое присутствие в крае и активность, при этом находится в контакте со всеми сторонами, включая армию Сербии.Политические представители косовских сербов накануне приняли декларацию, в которой пригрозили выйти из всех структур самопровозглашенной республики в случае, если давление со стороны Приштины не прекратится.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, начались беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. По просьбе США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
https://ria.ru/20220827/zakharova-1812452306.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/zakharova-1812471252.html
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в мире, сербия, александр вучич, косово
В мире, Сербия, Александр Вучич, Косово
11:54 27.08.2022 (обновлено: 15:07 27.08.2022)
 
Сербия готова частично принять требования Косово по въездным документам

Вучич: Сербия готова частично принять требования Косово по въездным документам

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 авг — РИА Новости. Белград готов частично принять требования косовоалбанских властей в Приштине по въездным документам в край при гарантиях со стороны ЕС, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам.
Он пояснил, что в этом случае сербские власти готовы издать общее пояснение и вывесить его на пунктах административного перехода.
"Обеспечение возможности использования личных документов, выданных со стороны Приштины, в скобках — Косово, производится исключительно из практических соображений — ради облегчения положения отдельных лиц и обеспечения свободы передвижения в соответствии с соглашением о свободе перемещения, достигнутым в диалоге в 2011 году, и не может трактоваться как признание провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово и предопределение окончательного статуса Косово, не может рассматриваться как согласие Белграда на отступление от резолюции Совбеза ООН 1244", — процитировал Вучич пояснение, которое позволит въезжать и выезжать в Косово сербам и албанцам без дополнительных документов.
Президент уточнил, что в ближайшие дни ожидает подтверждения гарантий от ЕС, по остальным вопросам "кризис продолжается".
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Накануне министр внутренних дел самопровозглашенного Косово Джеляль Свечля заявил, что власти без колебаний введут с 1 сентября запрет на въезд с сербскими личными документами и автомобильными номерами.
Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти ранее заявил, что не будет переносить введение мер, вызвавших напряженность в крае. Он также добавил, что никто не может помешать полицейскому спецназу войти в северную часть края.
В свою очередь, директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович подчеркнул, что НАТО должна предотвратить вторжение косовского спецназа на север края, "иначе это сделает сербский народ".
Контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) сообщил в четверг, что демонстрирует свое присутствие в крае и активность, при этом находится в контакте со всеми сторонами, включая армию Сербии.
Политические представители косовских сербов накануне приняли декларацию, в которой пригрозили выйти из всех структур самопровозглашенной республики в случае, если давление со стороны Приштины не прекратится.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, начались беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. По просьбе США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
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