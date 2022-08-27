https://ria.ru/20220827/serbiya-1812499313.html
Вучич предложил Ану Брнабич на пост премьера Сербии
Вучич предложил Ану Брнабич на пост премьера Сербии - РИА Новости, 27.08.2022
Вучич предложил Ану Брнабич на пост премьера Сербии
Президент Сербии Александр Вучич выдвинул кандидатуру Аны Брнабич на третий срок на пост главы правительства страны. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:40
2022-08-27T11:40
2022-08-27T11:40
в мире
ана брнабич
александр вучич
ивица дачич
сербия
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БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выдвинул кандидатуру Аны Брнабич на третий срок на пост главы правительства страны.Депутаты Скупщины, однопалатного парламента Сербии, 2 августа большинством голосов избрали председателем Владимира Орлича из правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича."В соответствии с конституцией республики Сербия… я принял решение о кандидате на пост председателя правительства Республики Сербия. Предлагаю Скупщине (парламенту) кандидатуру Аны Брнабич на пост главы правительства", - заявил Вучич в обращении к гражданам. По его словам, Брнабич не будет премьером четыре года - планируются изменения в кабмине в 2024 году, "но ее опыт необходим для подготовки к нынешней осени и зиме".Бывший спикер парламента Ивица Дачич ранее заявил, что его Социалистическая партия Сербии войдет в правящую коалицию вместе с Сербской прогрессивной партией Вучича. "Ивица Дачич будет иметь еще более значимую роль и функцию в государственном аппарате Сербии, это указывает на доверие… Помимо важного министерского поста и заместителя председателя правительства он будет и координатором служб безопасности", - указал глава государства.Избирком Сербии 5 июля утвердил окончательные результаты парламентских выборов, прошедших 3 апреля. По его данным, на 8 267 участках из более чем 6,5 миллиона граждан правом голоса воспользовались свыше 3,8 миллиона человек.Согласно этим данным, политический блок президента "Александр Вучич – Вместе можем все" завоевал 120 мандатов, "Ивица Дачич – Премьер Сербии" - 31, "Мариника Тепич – Объединенные за победу Сербии" - 38, "Доктор Милош Йованович – Надежда для Сербии" - 15, "Милица Джурджевич-Стаменковски – Сербская партия Заветники" – 10, экоактивисты "Мы должны – Небойша Зеленович" – 13, и правые "Двери – ПОКС" – 10 мандатов. Союз воеводинских венгров получил 5 мест в Скупщине, "Партия примирения и справедливости" Усамы Зукорлича – 3, еще по 2 мандата получили партии хорватского и бошняцкого нацменьшинств, албанцы юго-востока Сербии – один мандат в 250-местном однопалатном парламенте. Вучич на выборах главы государства 3 апреля завоевал 58,59% голосов и принес присягу 31 мая.Должность президента Сербии Александр Вучич в предыдущем мандате занял по итогам всеобщего голосования в июне 2017 года после победы на выборах с результатом свыше 55% голосов. По результатам выборов в Скупщину в июне 2020 года СПП Вучича и движениям-партнерам по правящей коалиции принадлежат 243 места из 250 в заксобрании. Депутаты 26 октября 2020 года утвердили состав правительства во главе с премьером Аной Брнабич, он претерпел некоторые изменения относительно предыдущего кабмина, также сформированного правящей СПП в 2017 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/zakharova-1812471252.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220826/vuchich-1812385438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ана брнабич, александр вучич, ивица дачич, сербия
В мире, Ана Брнабич, Александр Вучич, Ивица Дачич, Сербия
Вучич предложил Ану Брнабич на пост премьера Сербии
Вучич предложил Ану Брнабич на пост премьера Сербии на третий срок
БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выдвинул кандидатуру Аны Брнабич на третий срок на пост главы правительства страны.
Депутаты Скупщины, однопалатного парламента Сербии
, 2 августа большинством голосов избрали председателем Владимира Орлича из правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича
.
"В соответствии с конституцией республики Сербия… я принял решение о кандидате на пост председателя правительства Республики Сербия. Предлагаю Скупщине (парламенту) кандидатуру Аны Брнабич
на пост главы правительства", - заявил Вучич в обращении к гражданам. По его словам, Брнабич не будет премьером четыре года - планируются изменения в кабмине в 2024 году, "но ее опыт необходим для подготовки к нынешней осени и зиме".
Бывший спикер парламента Ивица Дачич
ранее заявил, что его Социалистическая партия Сербии войдет в правящую коалицию вместе с Сербской прогрессивной партией Вучича. "Ивица Дачич будет иметь еще более значимую роль и функцию в государственном аппарате Сербии, это указывает на доверие… Помимо важного министерского поста и заместителя председателя правительства он будет и координатором служб безопасности", - указал глава государства.
Избирком Сербии 5 июля утвердил окончательные результаты парламентских выборов, прошедших 3 апреля. По его данным, на 8 267 участках из более чем 6,5 миллиона граждан правом голоса воспользовались свыше 3,8 миллиона человек.
Согласно этим данным, политический блок президента "Александр Вучич – Вместе можем все" завоевал 120 мандатов, "Ивица Дачич – Премьер Сербии" - 31, "Мариника Тепич – Объединенные за победу Сербии" - 38, "Доктор Милош Йованович – Надежда для Сербии" - 15, "Милица Джурджевич-Стаменковски – Сербская партия Заветники" – 10, экоактивисты "Мы должны – Небойша Зеленович" – 13, и правые "Двери – ПОКС" – 10 мандатов. Союз воеводинских венгров получил 5 мест в Скупщине, "Партия примирения и справедливости" Усамы Зукорлича – 3, еще по 2 мандата получили партии хорватского и бошняцкого нацменьшинств, албанцы юго-востока Сербии – один мандат в 250-местном однопалатном парламенте. Вучич на выборах главы государства 3 апреля завоевал 58,59% голосов и принес присягу 31 мая.
Должность президента Сербии Александр Вучич в предыдущем мандате занял по итогам всеобщего голосования в июне 2017 года после победы на выборах с результатом свыше 55% голосов. По результатам выборов в Скупщину в июне 2020 года СПП Вучича и движениям-партнерам по правящей коалиции принадлежат 243 места из 250 в заксобрании. Депутаты 26 октября 2020 года утвердили состав правительства во главе с премьером Аной Брнабич, он претерпел некоторые изменения относительно предыдущего кабмина, также сформированного правящей СПП в 2017 году.