https://ria.ru/20220827/sanktsii-1812457371.html

СМИ: санкции против России работают не так хорошо, как ожидали на Западе

СМИ: санкции против России работают не так хорошо, как ожидали на Западе - РИА Новости, 27.08.2022

СМИ: санкции против России работают не так хорошо, как ожидали на Западе

Санкции против России работают не так хорошо, как ожидали на Западе, пишет британский журнал Economist. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T02:53

2022-08-27T02:53

2022-08-27T02:53

россия

в мире

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103316/15/1033161582_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_72d70dde2c78b10b1e66f0bfc6b8fd77.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Санкции против России работают не так хорошо, как ожидали на Западе, пишет британский журнал Economist.Издание отмечает, что финансовая система России стабилизировалась, и страна находит новых поставщиков для некоторых видов импорта, включая Китай."Оказывается, что у санкционного оружия есть недостатки. Один из них – временная задержка. Для блокировки доступа к технологиям, которые Запад монополизирует, требуются годы", - подчеркивает Economist.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.В конце июля страны ЕС приняли очередной пакет санкций, в который в том числе вошел запрет на импорт золота из России, ограничения в отношении Сбербанка, а также санкции в отношении десятков физических и юридических лиц.

https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811686940.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, евросоюз