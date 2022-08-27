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СМИ: санкции против России работают не так хорошо, как ожидали на Западе - РИА Новости, 27.08.2022
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СМИ: санкции против России работают не так хорошо, как ожидали на Западе
СМИ: санкции против России работают не так хорошо, как ожидали на Западе - РИА Новости, 27.08.2022
СМИ: санкции против России работают не так хорошо, как ожидали на Западе
Санкции против России работают не так хорошо, как ожидали на Западе, пишет британский журнал Economist. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T02:53
2022-08-27T02:53
россия
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Санкции против России работают не так хорошо, как ожидали на Западе, пишет британский журнал Economist.Издание отмечает, что финансовая система России стабилизировалась, и страна находит новых поставщиков для некоторых видов импорта, включая Китай."Оказывается, что у санкционного оружия есть недостатки. Один из них – временная задержка. Для блокировки доступа к технологиям, которые Запад монополизирует, требуются годы", - подчеркивает Economist.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.В конце июля страны ЕС приняли очередной пакет санкций, в который в том числе вошел запрет на импорт золота из России, ограничения в отношении Сбербанка, а также санкции в отношении десятков физических и юридических лиц.
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россия, в мире, евросоюз
Россия, В мире, Евросоюз
02:53 27.08.2022
 
СМИ: санкции против России работают не так хорошо, как ожидали на Западе

The Economist: санкционная война против России "идет не так хорошо, как ожидалось"

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Санкции против России работают не так хорошо, как ожидали на Западе, пишет британский журнал Economist.
"К сожалению, санкционная война на данный момент идет не так хорошо, как ожидалось", - говорится в материале.
Издание отмечает, что финансовая система России стабилизировалась, и страна находит новых поставщиков для некоторых видов импорта, включая Китай.
"Оказывается, что у санкционного оружия есть недостатки. Один из них – временная задержка. Для блокировки доступа к технологиям, которые Запад монополизирует, требуются годы", - подчеркивает Economist.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
В конце июля страны ЕС приняли очередной пакет санкций, в который в том числе вошел запрет на импорт золота из России, ограничения в отношении Сбербанка, а также санкции в отношении десятков физических и юридических лиц.
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