https://ria.ru/20220827/rkhb-razvedka-1812463660.html

Россия заняла второе место на конкурсе РХБ-разведки в рамках Армейских игр

Россия заняла второе место на конкурсе РХБ-разведки в рамках Армейских игр - РИА Новости, 27.08.2022

Россия заняла второе место на конкурсе РХБ-разведки в рамках Армейских игр

Российская и белорусская команды разделили второе место на конкурсе военнослужащих радиационной, химической и биологической разведки "Безопасная среда"... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T05:50

2022-08-27T05:50

2022-08-27T05:50

безопасность

россия

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российская и белорусская команды разделили второе место на конкурсе военнослужащих радиационной, химической и биологической разведки "Безопасная среда" Армейских международных игр, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Отмечается, что соревнования специалистов РХБ-разведки проходили в три этапа: индивидуальная гонка, огневая подготовка и эстафета.Торжественная церемония закрытия конкурса состоится 27 августа на горном полигоне Фориш Республики Узбекистан, где также пройдёт закрытие ещё двух конкурсов АрМИ-2022: "Полевая кухня" и "Мастер-оружейник".

https://ria.ru/20220827/svyazisty-1812463399.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия