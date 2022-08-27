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Россия заняла второе место на конкурсе РХБ-разведки в рамках Армейских игр - РИА Новости, 27.08.2022
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Россия заняла второе место на конкурсе РХБ-разведки в рамках Армейских игр
Россия заняла второе место на конкурсе РХБ-разведки в рамках Армейских игр - РИА Новости, 27.08.2022
Россия заняла второе место на конкурсе РХБ-разведки в рамках Армейских игр
Российская и белорусская команды разделили второе место на конкурсе военнослужащих радиационной, химической и биологической разведки "Безопасная среда"... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T05:50
2022-08-27T05:50
безопасность
россия
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российская и белорусская команды разделили второе место на конкурсе военнослужащих радиационной, химической и биологической разведки "Безопасная среда" Армейских международных игр, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Отмечается, что соревнования специалистов РХБ-разведки проходили в три этапа: индивидуальная гонка, огневая подготовка и эстафета.Торжественная церемония закрытия конкурса состоится 27 августа на горном полигоне Фориш Республики Узбекистан, где также пройдёт закрытие ещё двух конкурсов АрМИ-2022: "Полевая кухня" и "Мастер-оружейник".
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
05:50 27.08.2022
 
Россия заняла второе место на конкурсе РХБ-разведки в рамках Армейских игр

Россия заняла второе место на конкурсе "Безопасная среда" Армейских международных игр

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк"Безопасная среда"
Безопасная среда - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российская и белорусская команды разделили второе место на конкурсе военнослужащих радиационной, химической и биологической разведки "Безопасная среда" Армейских международных игр, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"По итогам всех трех этапов международного конкурса "Безопасная среда" первое место занимает команда Республики Узбекистан, второе место между собой делят сборные России и Белоруссии, а на третьем месте - команды Китая и Вьетнама. Четвёртое место занимает команда Ирана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соревнования специалистов РХБ-разведки проходили в три этапа: индивидуальная гонка, огневая подготовка и эстафета.
Торжественная церемония закрытия конкурса состоится 27 августа на горном полигоне Фориш Республики Узбекистан, где также пройдёт закрытие ещё двух конкурсов АрМИ-2022: "Полевая кухня" и "Мастер-оружейник".
Соревнования Уверенный прием - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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Российские связисты стали лучшими по итогам АрМИ-2022
 
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