Россия заняла второе место на конкурсе РХБ-разведки в рамках Армейских игр
Россия заняла второе место на конкурсе "Безопасная среда" Армейских международных игр
"Безопасная среда". Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российская и белорусская команды разделили второе место на конкурсе военнослужащих радиационной, химической и биологической разведки "Безопасная среда" Армейских международных игр, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"По итогам всех трех этапов международного конкурса "Безопасная среда" первое место занимает команда Республики Узбекистан, второе место между собой делят сборные России и Белоруссии, а на третьем месте - команды Китая и Вьетнама. Четвёртое место занимает команда Ирана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соревнования специалистов РХБ-разведки проходили в три этапа: индивидуальная гонка, огневая подготовка и эстафета.
Торжественная церемония закрытия конкурса состоится 27 августа на горном полигоне Фориш Республики Узбекистан, где также пройдёт закрытие ещё двух конкурсов АрМИ-2022: "Полевая кухня" и "Мастер-оружейник".