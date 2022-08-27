https://ria.ru/20220827/revolyutsiya-1812459045.html

Чешский министр предупредил об угрозе революции в Евросоюзе

Чешский министр предупредил об угрозе революции в Евросоюзе - РИА Новости, 27.08.2022

Чешский министр предупредил об угрозе революции в Евросоюзе

Стремительный рост цен на энергию в Европе угрожает существованию Евросоюза и ставит под угрозу политическую систему Чехии. С таким заявлением, как сообщает... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T04:03

2022-08-27T04:03

2022-08-27T04:03

чехия

евросоюз

украина

в мире

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Стремительный рост цен на энергию в Европе угрожает существованию Евросоюза и ставит под угрозу политическую систему Чехии. С таким заявлением, как сообщает iDNES.cz, выступил министр юстиции Чехии Павел Блажек.По его мнению, с 1989 года не было ситуации в социальной и политической сфере драматичнее. "Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго", — сказал он."Если не будет найдено решение (кризиса – Прим. ред.) на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой", - добавил Блажек, предупредив об угрозе революции.Ранее стало известно, что Чехия, председательствующая до конца года в Совете стран ЕС, созывает срочное заседание министров энергетики Евросоюза для обсуждения мер по урегулированию ситуации в энергетике. Кроме того, в стране из-за резкого скачка цен на электроэнергию и газ спрос на камины вырос по сравнению с летом прошлого года в десять раз. Одновременно и весьма быстро растет спрос на дрова, а также цены на них. По данным Чешского статуправления, цена на электроэнергию в июле в годовом исчислении выросла на 33,6%, а газа – на 59,8%.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.

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чехия, евросоюз, украина, в мире