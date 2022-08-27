Чешский министр предупредил об угрозе революции в Евросоюзе
Чешский министр Блажек предупредил об угрозе революции в ЕС из-за роста цен на энергию
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Стремительный рост цен на энергию в Европе угрожает существованию Евросоюза и ставит под угрозу политическую систему Чехии. С таким заявлением, как сообщает iDNES.cz, выступил министр юстиции Чехии Павел Блажек.
По его мнению, с 1989 года не было ситуации в социальной и политической сфере драматичнее. "Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго", — сказал он.
"Если не будет найдено решение (кризиса – Прим. ред.) на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой", - добавил Блажек, предупредив об угрозе революции.
Ранее стало известно, что Чехия, председательствующая до конца года в Совете стран ЕС, созывает срочное заседание министров энергетики Евросоюза для обсуждения мер по урегулированию ситуации в энергетике. Кроме того, в стране из-за резкого скачка цен на электроэнергию и газ спрос на камины вырос по сравнению с летом прошлого года в десять раз. Одновременно и весьма быстро растет спрос на дрова, а также цены на них. По данным Чешского статуправления, цена на электроэнергию в июле в годовом исчислении выросла на 33,6%, а газа – на 59,8%.
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