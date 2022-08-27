https://ria.ru/20220827/retsessiya-1812635744.html

Независимая внешняя политика поможет Венгрии при рецессии, заявил Сийярто

Независимая внешняя политика поможет Венгрии при рецессии, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.08.2022

Независимая внешняя политика поможет Венгрии при рецессии, заявил Сийярто

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что за счет независимой внешней политики, политической стабильности, доступа... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T22:34

2022-08-27T22:34

2022-08-27T22:34

виктор орбан

венгрия

петер сийярто

евросоюз

экономика

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БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что за счет независимой внешней политики, политической стабильности, доступа к энергоресурсам и умения справляться с кризисами страна сможет стать "локальным исключением" в период общеевропейской рецессии."В условиях континентальной рецессии Венгрия может стать локальным исключением... Вопрос в том, почему и как мы можем добиться, я бы даже сказал, мы добьемся успеха. И есть четыре аргумента, почему Венгрия будет успешной в этом наступающем новом мировом порядке: мы, на мой взгляд, чемпионы мира по управлению экономическими кризисами... второе - у нас есть и будет энергия, которую мы можем использовать для нормальной работы страны и экономики; третье - у нас существует собственная, национально ориентированная, а не диктуемая центрами силы внешняя политика; и четвертое - в Венгрии есть политическая стабильность, и как следствие, политическое мужество", - сказал Сийярто, выступая на общественном форуме "Транзит" в городе Тихань. Трансляция выступления велась в соцсетях.В качестве примера министр привел тот факт, что 2021 год, когда в мире наблюдался экономический спад из-за эпидемии коронавируса, стал для венгерской экономики самым успешным за последние 30 лет: экономический рост составил более семи процентов, занятость достигла 4,7 миллиона человек, сумма экспорта составила 119 миллиардов евро.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20220717/retsessiya-1803012398.html

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виктор орбан, венгрия, петер сийярто, евросоюз, экономика