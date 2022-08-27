15:25 27.08.2022 (обновлено: 15:27 27.08.2022)
Кириенко рассказал об отношении к референдуму жителей Херсона и Запорожья
Кириенко: большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья хотят присоединения к России
© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия с уважением отнесётся к любому решению жителей ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья на референдуме по присоединению к России, но по настроению жителей и по результатам социологических исследований понятно, что решение однозначное, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Решение (по присоединению) впереди, вы знаете, что президент уже не раз говорил, что решение примут жители этой земли. Россия с уважением отнесётся к любому принимаемому решению, но поскольку часто приходится бывать на Донбассе и Херсоне, Запорожье, я знаю настроение людей и вижу результаты социологии, и понимаю, что решение на референдуме, которое предстоит, конечно, будет однозначным", - сказал Кириенко в "Сириусе" на "Практикуме наставников" для учителей ЛНР и ДНР.
Он привел результаты последних социологических исследований, так, по его данным, в ДНР и ЛНР 91-92% опрошенных говорят, что проголосуют за присоединение к России.
"На территории Херсона и Запорожья сейчас это примерно 75-77%, и этот процент растет на протяжении каждой недели, поэтому понятно, какое настроение у людей", - добавил Кириенко.