https://ria.ru/20220827/razvedchiki-1812466322.html

Российская команда победила в конкурсе разведчиков в рамках АрМИ-2022

Российская команда победила в конкурсе разведчиков в рамках АрМИ-2022 - РИА Новости, 27.08.2022

Российская команда победила в конкурсе разведчиков в рамках АрМИ-2022

Семикратным обладателем кубка Армейских международных игр-2022 по итогам конкурса "Отличники войсковой разведки", который прошел в Новосибирской области, стала... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T07:09

2022-08-27T07:09

2022-08-27T07:09

безопасность

россия

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НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. Семикратным обладателем кубка Армейских международных игр-2022 по итогам конкурса "Отличники войсковой разведки", который прошел в Новосибирской области, стала команда России, сообщает пресс-центр АрМИ-2022.Торжественная церемония закрытия международного конкурса в рамках АрМИ-2022 состоялась на плацу Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В мероприятии приняли участие представители Минобороны РФ, вооруженных сил иностранных государств, представители администрации региона, представители команд-участниц.Разведчикам из России, ставшими победителями на соревнованиях, вручили кубок армейских игр. Кроме того, ценные подарки вручили капитанам команд и победителям в индивидуальных зачетах, таких как "Лучший капитан команды", "Лучший командир разведгруппы", "Лучший механик-водитель", "Лучший разведчик-радиотелефонист", "Лучший разведчик-снайпер", "Лучший разведчик-гранатометчик", "Лучший стрелок", "Лучший разведчик".В этом году в ходе проведения конкурса было установлено три рекорда. Все они принадлежат команде Узбекистана. Так, разведчики в рекордные две секунды выполнили норматив по надеванию противогаза. Один из членов команды показал лучшее время по наложению кровоостанавливающего жгута и оттаскиванию раненого. Также разведчики Узбекистана установили рекорд по выполнению норматива "Метание ножа и пехотной лопатки на точность".Международный конкурс "Отличники войсковой разведки" АрМИ-2022, проходил на полигоне Кольцово в Новосибирской области с 13 по 27 августа. В нем принимали участие разведывательные подразделения из России, Армении, Беларуси, Узбекистана, Индии, Зимбабве и Камеруна.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия