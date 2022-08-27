https://ria.ru/20220827/razvedchiki-1812466322.html
Российская команда победила в конкурсе разведчиков в рамках АрМИ-2022
Российская команда победила в конкурсе разведчиков в рамках АрМИ-2022 - РИА Новости, 27.08.2022
Российская команда победила в конкурсе разведчиков в рамках АрМИ-2022
Семикратным обладателем кубка Армейских международных игр-2022 по итогам конкурса "Отличники войсковой разведки", который прошел в Новосибирской области, стала... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T07:09
2022-08-27T07:09
2022-08-27T07:09
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734418993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f739d0085bf373a391be5472271718c4.jpg
НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. Семикратным обладателем кубка Армейских международных игр-2022 по итогам конкурса "Отличники войсковой разведки", который прошел в Новосибирской области, стала команда России, сообщает пресс-центр АрМИ-2022.Торжественная церемония закрытия международного конкурса в рамках АрМИ-2022 состоялась на плацу Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В мероприятии приняли участие представители Минобороны РФ, вооруженных сил иностранных государств, представители администрации региона, представители команд-участниц.Разведчикам из России, ставшими победителями на соревнованиях, вручили кубок армейских игр. Кроме того, ценные подарки вручили капитанам команд и победителям в индивидуальных зачетах, таких как "Лучший капитан команды", "Лучший командир разведгруппы", "Лучший механик-водитель", "Лучший разведчик-радиотелефонист", "Лучший разведчик-снайпер", "Лучший разведчик-гранатометчик", "Лучший стрелок", "Лучший разведчик".В этом году в ходе проведения конкурса было установлено три рекорда. Все они принадлежат команде Узбекистана. Так, разведчики в рекордные две секунды выполнили норматив по надеванию противогаза. Один из членов команды показал лучшее время по наложению кровоостанавливающего жгута и оттаскиванию раненого. Также разведчики Узбекистана установили рекорд по выполнению норматива "Метание ножа и пехотной лопатки на точность".Международный конкурс "Отличники войсковой разведки" АрМИ-2022, проходил на полигоне Кольцово в Новосибирской области с 13 по 27 августа. В нем принимали участие разведывательные подразделения из России, Армении, Беларуси, Узбекистана, Индии, Зимбабве и Камеруна.
https://ria.ru/20220827/svyazisty-1812463399.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734418993_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e31e70850352c5b0d38544b37c61c360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Российская команда победила в конкурсе разведчиков в рамках АрМИ-2022
Российская команда победила в конкурсе "Отличники войсковой разведки"
НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. Семикратным обладателем кубка Армейских международных игр-2022 по итогам конкурса "Отличники войсковой разведки", который прошел в Новосибирской области, стала команда России, сообщает пресс-центр АрМИ-2022.
Торжественная церемония закрытия международного конкурса в рамках АрМИ-2022 состоялась на плацу Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В мероприятии приняли участие представители Минобороны РФ, вооруженных сил иностранных государств, представители администрации региона, представители команд-участниц.
"По итогам конкурса "Отличники войсковой разведки" семикратным обладателем кубка Армейских международных игр-2022 стала команда Российской Федерации, второе место у команды Республики Узбекистан, команда Республики Индия и Республики Беларусь поделили третье место", - говорится в сообщении.
Разведчикам из России, ставшими победителями на соревнованиях, вручили кубок армейских игр. Кроме того, ценные подарки вручили капитанам команд и победителям в индивидуальных зачетах, таких как "Лучший капитан команды", "Лучший командир разведгруппы", "Лучший механик-водитель", "Лучший разведчик-радиотелефонист", "Лучший разведчик-снайпер", "Лучший разведчик-гранатометчик", "Лучший стрелок", "Лучший разведчик".
В этом году в ходе проведения конкурса было установлено три рекорда. Все они принадлежат команде Узбекистана
. Так, разведчики в рекордные две секунды выполнили норматив по надеванию противогаза. Один из членов команды показал лучшее время по наложению кровоостанавливающего жгута и оттаскиванию раненого. Также разведчики Узбекистана установили рекорд по выполнению норматива "Метание ножа и пехотной лопатки на точность".
Международный конкурс "Отличники войсковой разведки" АрМИ-2022, проходил на полигоне Кольцово в Новосибирской области
с 13 по 27 августа. В нем принимали участие разведывательные подразделения из России, Армении
, Беларуси
, Узбекистана, Индии
, Зимбабве
и Камеруна
.