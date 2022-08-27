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Специалисты высадили более пять тысяч водных растений в этом году в Москве
Специалисты высадили более пять тысяч водных растений в этом году в Москве - РИА Новости, 30.08.2022
Специалисты высадили более пять тысяч водных растений в этом году в Москве
Специалисты в Москве высадили более 5 тысяч водных растений на очистных сооружениях поверхностного стока в этом году, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-27T14:34
2022-08-27T14:34
2022-08-30T14:13
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты в Москве высадили более 5 тысяч водных растений на очистных сооружениях поверхностного стока в этом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Высадили более 5 тысяч водных растений на очистных сооружениях поверхностного стока в этом году. Очистные сооружения поверхностного стока находятся на устьевых участках крупных трубопроводов дождевой канализации перед выпуском в водоем. Один из способов очистки сточных вод – экофильтрация", - говорится в сообщении.Отмечается, что в прудах-отстойниках высаживается водный гиацинт эйхорнии. Его мощная корневая система извлекает из воды загрязняющие вещества. После прохождения через сотни растений качество очистки воды приближается к степени обработки на механических фильтрующих системах.Уточняется, что в этом году экоплантации эйхорнии развернулись на 48 технических водоемах. До наступления холодов природными экофильтрами будет очищено около 100 тысяч кубических метров поверхностных вод и атмосферных осадков, поступающих в водосточную сеть с городских улиц.
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москва, растения
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Растения
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты в Москве высадили более 5 тысяч водных растений на очистных сооружениях поверхностного стока в этом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Высадили более 5 тысяч водных растений на очистных сооружениях поверхностного стока в этом году. Очистные сооружения поверхностного стока находятся на устьевых участках крупных трубопроводов дождевой канализации перед выпуском в водоем. Один из способов очистки сточных вод – экофильтрация", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в прудах-отстойниках высаживается водный гиацинт эйхорнии. Его мощная корневая система извлекает из воды загрязняющие вещества. После прохождения через сотни растений
качество очистки воды приближается к степени обработки на механических фильтрующих системах.
Уточняется, что в этом году экоплантации эйхорнии развернулись на 48 технических водоемах. До наступления холодов природными экофильтрами будет очищено около 100 тысяч кубических метров поверхностных вод и атмосферных осадков, поступающих в водосточную сеть с городских улиц.