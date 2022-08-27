https://ria.ru/20220827/rabota-1812559997.html

Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без соответствующего разрешения

Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без соответствующего разрешения - РИА Новости, 27.08.2022

Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без соответствующего разрешения

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осуществлении гражданами ЛНР, ДНР и Украины в РФ трудовой деятельности без разрешения на работу или патента,... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T16:24

2022-08-27T16:24

2022-08-27T16:24

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осуществлении гражданами ЛНР, ДНР и Украины в РФ трудовой деятельности без разрешения на работу или патента, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Установить, что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения на работу или патента и без учета требований к заявленной цели визита в Российскую Федерацию после проведения территориальным органом министерства внутренних дел Российской Федерации идентификации личности по отпечаткам пальцев (ладоней) рук (далее - идентификация личности), а в случае отсутствия дактилоскопической информации после проведения указанным территориальным органом дактилоскопической регистрации и фотографирования, а также после прохождения ими медицинского освидетельствования", - говорится в указе.

https://ria.ru/20220705/razreshenie-1800448575.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

россия

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луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, россия, общество, владимир путин