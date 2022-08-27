Рейтинг@Mail.ru
Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без соответствующего разрешения - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220827/rabota-1812559997.html
Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без соответствующего разрешения
Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без соответствующего разрешения - РИА Новости, 27.08.2022
Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без соответствующего разрешения
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осуществлении гражданами ЛНР, ДНР и Украины в РФ трудовой деятельности без разрешения на работу или патента,... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T16:24
2022-08-27T16:24
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
россия
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155966/45/1559664530_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41b4753f075fe942701bb61d3a2f6867.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осуществлении гражданами ЛНР, ДНР и Украины в РФ трудовой деятельности без разрешения на работу или патента, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Установить, что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения на работу или патента и без учета требований к заявленной цели визита в Российскую Федерацию после проведения территориальным органом министерства внутренних дел Российской Федерации идентификации личности по отпечаткам пальцев (ладоней) рук (далее - идентификация личности), а в случае отсутствия дактилоскопической информации после проведения указанным территориальным органом дактилоскопической регистрации и фотографирования, а также после прохождения ими медицинского освидетельствования", - говорится в указе.
https://ria.ru/20220705/razreshenie-1800448575.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155966/45/1559664530_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a3453b0f0a076e926a6e94f4a3fe3f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, россия, общество, владимир путин
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Общество, Владимир Путин
16:24 27.08.2022
 
Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без соответствующего разрешения

Граждане ДНР, ЛНР и Украины смогут работать в России без соответствующего разрешения

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Трудовая книжка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осуществлении гражданами ЛНР, ДНР и Украины в РФ трудовой деятельности без разрешения на работу или патента, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения на работу или патента и без учета требований к заявленной цели визита в Российскую Федерацию после проведения территориальным органом министерства внутренних дел Российской Федерации идентификации личности по отпечаткам пальцев (ладоней) рук (далее - идентификация личности), а в случае отсутствия дактилоскопической информации после проведения указанным территориальным органом дактилоскопической регистрации и фотографирования, а также после прохождения ими медицинского освидетельствования", - говорится в указе.
Вид на жительство иностранного гражданина - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 16:14
Граждане ДНР, ЛНР, Казахстана смогут получить вид на жительство без РВП
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала