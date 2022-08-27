https://ria.ru/20220827/putin-1812550990.html

Покинувшим Украину, ДНР и ЛНР беременным женщинам выплатят пособие

Покинувшим Украину, ДНР и ЛНР беременным женщинам выплатят пособие - РИА Новости, 27.08.2022

Покинувшим Украину, ДНР и ЛНР беременным женщинам выплатят пособие

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате беременным женщинам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР, Украину, в 10 тысяч рублей, при... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T15:33

2022-08-27T15:33

2022-08-27T16:22

общество

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате беременным женщинам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР, Украину, в 10 тысяч рублей, при рождении ребенка - 20 тысяч рублей, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Установить с 1 июля 2022 года гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории этих государств и прибывшим на территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 года, следующие выплаты: д)единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей, е)единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей", - говорится в указе.

https://ria.ru/20220827/bezhentsy-1812550236.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Дарья Буймова

общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина