Рейтинг@Mail.ru
Покинувшим Украину, ДНР и ЛНР беременным женщинам выплатят пособие - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220827/putin-1812550990.html
Покинувшим Украину, ДНР и ЛНР беременным женщинам выплатят пособие
Покинувшим Украину, ДНР и ЛНР беременным женщинам выплатят пособие - РИА Новости, 27.08.2022
Покинувшим Украину, ДНР и ЛНР беременным женщинам выплатят пособие
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате беременным женщинам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР, Украину, в 10 тысяч рублей, при... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T15:33
2022-08-27T16:22
общество
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810658479_0:0:2392:1346_1920x0_80_0_0_c873c98a13510ab5e97ca968a5ea5e3d.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате беременным женщинам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР, Украину, в 10 тысяч рублей, при рождении ребенка - 20 тысяч рублей, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Установить с 1 июля 2022 года гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории этих государств и прибывшим на территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 года, следующие выплаты: д)единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей, е)единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей", - говорится в указе.
https://ria.ru/20220827/bezhentsy-1812550236.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810658479_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_07d979ee1e8b2948d57f736d1f313e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
Общество, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина
15:33 27.08.2022 (обновлено: 16:22 27.08.2022)
 
Покинувшим Украину, ДНР и ЛНР беременным женщинам выплатят пособие

Путин подписал указ о соцвыплатах гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате беременным женщинам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР, Украину, в 10 тысяч рублей, при рождении ребенка - 20 тысяч рублей, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить с 1 июля 2022 года гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории этих государств и прибывшим на территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 года, следующие выплаты: д)единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей, е)единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей", - говорится в указе.
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 15:29
Путин подписал указ о выплатах прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины
 
ОбществоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала