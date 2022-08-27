https://ria.ru/20220827/putin-1812550990.html
Покинувшим Украину, ДНР и ЛНР беременным женщинам выплатят пособие
Покинувшим Украину, ДНР и ЛНР беременным женщинам выплатят пособие - РИА Новости, 27.08.2022
Покинувшим Украину, ДНР и ЛНР беременным женщинам выплатят пособие
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате беременным женщинам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР, Украину, в 10 тысяч рублей, при... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T15:33
2022-08-27T15:33
2022-08-27T16:22
общество
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате беременным женщинам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР, Украину, в 10 тысяч рублей, при рождении ребенка - 20 тысяч рублей, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Установить с 1 июля 2022 года гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории этих государств и прибывшим на территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 года, следующие выплаты: д)единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей, е)единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей", - говорится в указе.
https://ria.ru/20220827/bezhentsy-1812550236.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
Общество, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина
15:33 27.08.2022 (обновлено: 16:22 27.08.2022)
Покинувшим Украину, ДНР и ЛНР беременным женщинам выплатят пособие
Путин подписал указ о соцвыплатах гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину