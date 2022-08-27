https://ria.ru/20220827/pozhary-1812462030.html

В России за сутки потушили 70 природных пожаров

В России за сутки потушили 70 природных пожаров - РИА Новости, 27.08.2022

В России за сутки потушили 70 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 70 природных пожаров на площади 19 277 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T04:59

2022-08-27T04:59

2022-08-27T04:59

происшествия

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 70 природных пожаров на площади 19 277 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26.08.2022 года в России ликвидировано 70 лесных пожаров на площади 19 277 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 27 августа в стране действовало 112 лесных пожаров на площади 108 050 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действует один пожар на площади 55 849 гектаров.

https://ria.ru/20220826/pozhary-1812422250.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия