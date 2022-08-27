https://ria.ru/20220827/polsha-1812637830.html
В Польше заявили о намерении продолжать закупки военной техники
В Польше заявили о намерении продолжать закупки военной техники - РИА Новости, 27.08.2022
В Польше заявили о намерении продолжать закупки военной техники
Польша намерена и дальше активно вооружать свою армию, заявил министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак в интервью изданию... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T22:57
2022-08-27T22:57
2022-08-27T22:57
польша
вооружения
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ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Польша намерена и дальше активно вооружать свою армию, заявил министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак в интервью изданию Polska Times.В последнее время Польша активно закупает различное вооружение и военную технику, в том числе американские танки Abrams и самолета F-35, ракетные установки HIMARS, южнокорейские танки K2, самоходные гаубицы и самолеты A50."Мы заказали вертолеты AW149, которые производятся компанией Leonardo. Мы также присматриваемся к следующему заказу вертолетов Black Hawk, которые производятся на польском предприятии Mielec - это второй производитель вертолетов, у которого есть завод в Польше. Нам предстоит заказ на еще одну польскую ракетную установку WR-40 Langusta, но мы также понимаем, что, желая получить высокую степень насыщения войск этим типом техники, мы должны основывать заказы и на наших зарубежных партнерах", - добавил онТакже польский министр рассказал, что Польша хочет дополнительно купить американские зенитные ракетные системы Patriot. "Мы также обратились к нашему американскому партнеру с запросом предложений о новых батареях Patriot. Кроме того, мы ведем переговоры с нашими южнокорейскими партнерами о возможном приобретении ракетных установок на колесном шасси K239 Chunmoo", - сказал он."Я мог бы еще долго перечислять. В принципе, потребности настолько велики, что в любой области мы заинтересованы в технике. Диапазон очень широк", - заключил он.
https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html
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РИА Новости
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польша, вооружения, мариуш блащак, m1 abrams, f-35, в мире
Польша, Вооружения, Мариуш Блащак, M1 Abrams, F-35, В мире
В Польше заявили о намерении продолжать закупки военной техники
Вице-премьер Польши Блащак заявил о намерении продолжать активные закупки военной техники
ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости.
Польша намерена и дальше активно вооружать свою армию, заявил
министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак в интервью изданию Polska Times.
В последнее время Польша
активно закупает различное вооружение и военную технику, в том числе американские танки Abrams
и самолета F-35
, ракетные установки HIMARS, южнокорейские танки K2, самоходные гаубицы и самолеты A50.
"Ведутся поставки польских самоходных гаубиц Krab, которые мы заказали вместе с сопутствующим оборудованием в количестве, позволяющем оснастить четыре дивизиона, то есть речь идет о почти 100 гаубицах. Мы заказали 120 самоходных минометов Rak. Хочу напомнить, что уже в 2019 году мы заказали партию HIMARS, а сейчас заказываем еще 500 штук, это ракеты с дальностью до 300 километров. Это очень большое количество", - сказал Блащак.
"Мы заказали вертолеты AW149, которые производятся компанией Leonardo. Мы также присматриваемся к следующему заказу вертолетов Black Hawk, которые производятся на польском предприятии Mielec - это второй производитель вертолетов, у которого есть завод в Польше. Нам предстоит заказ на еще одну польскую ракетную установку WR-40 Langusta, но мы также понимаем, что, желая получить высокую степень насыщения войск этим типом техники, мы должны основывать заказы и на наших зарубежных партнерах", - добавил он
Также польский министр рассказал, что Польша хочет дополнительно купить американские зенитные ракетные системы Patriot. "Мы также обратились к нашему американскому партнеру с запросом предложений о новых батареях Patriot. Кроме того, мы ведем переговоры с нашими южнокорейскими партнерами о возможном приобретении ракетных установок на колесном шасси K239 Chunmoo", - сказал он.
"Я мог бы еще долго перечислять. В принципе, потребности настолько велики, что в любой области мы заинтересованы в технике. Диапазон очень широк", - заключил он.