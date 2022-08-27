https://ria.ru/20220827/polsha-1812637830.html

В Польше заявили о намерении продолжать закупки военной техники

В Польше заявили о намерении продолжать закупки военной техники - РИА Новости, 27.08.2022

В Польше заявили о намерении продолжать закупки военной техники

Польша намерена и дальше активно вооружать свою армию, заявил министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак в интервью изданию... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T22:57

2022-08-27T22:57

2022-08-27T22:57

польша

вооружения

мариуш блащак

m1 abrams

f-35

в мире

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ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Польша намерена и дальше активно вооружать свою армию, заявил министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак в интервью изданию Polska Times.В последнее время Польша активно закупает различное вооружение и военную технику, в том числе американские танки Abrams и самолета F-35, ракетные установки HIMARS, южнокорейские танки K2, самоходные гаубицы и самолеты A50."Мы заказали вертолеты AW149, которые производятся компанией Leonardo. Мы также присматриваемся к следующему заказу вертолетов Black Hawk, которые производятся на польском предприятии Mielec - это второй производитель вертолетов, у которого есть завод в Польше. Нам предстоит заказ на еще одну польскую ракетную установку WR-40 Langusta, но мы также понимаем, что, желая получить высокую степень насыщения войск этим типом техники, мы должны основывать заказы и на наших зарубежных партнерах", - добавил онТакже польский министр рассказал, что Польша хочет дополнительно купить американские зенитные ракетные системы Patriot. "Мы также обратились к нашему американскому партнеру с запросом предложений о новых батареях Patriot. Кроме того, мы ведем переговоры с нашими южнокорейскими партнерами о возможном приобретении ракетных установок на колесном шасси K239 Chunmoo", - сказал он."Я мог бы еще долго перечислять. В принципе, потребности настолько велики, что в любой области мы заинтересованы в технике. Диапазон очень широк", - заключил он.

https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html

польша

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польша, вооружения, мариуш блащак, m1 abrams, f-35, в мире