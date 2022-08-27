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Помощник главы МВД ЛНР заявил о совершенном на него покушении - РИА Новости, 27.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/pokushenie-1812464479.html
Помощник главы МВД ЛНР заявил о совершенном на него покушении
Помощник главы МВД ЛНР заявил о совершенном на него покушении - РИА Новости, 27.08.2022
Помощник главы МВД ЛНР заявил о совершенном на него покушении
Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев с позывным "Коммунист" заявил РИА Новости о том, что в конце мая на него было совершено... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T06:04
2022-08-27T07:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев с позывным "Коммунист" заявил РИА Новости о том, что в конце мая на него было совершено покушение."В конце мая этого года на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали это обстоятельство и то, что было. По этому факту сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия", - рассказал собеседник агентства."Коммунист" уточнил, что покушение произошло в центре Луганска, но детали произошедшего он разглашать не может. Он подчеркнул, что все чаще Киев использует "террористические методы ведения войны" и напомнил о недавних покушениях на мэров Мелитополя, Запорожья, Мариуполя и Лисичанска.Киселев убежден, что покушение на него было совершено по политическим мотивам, а также в связи с его деятельностью в проекте "Путь Визенталь", рассказывающем о преступлениях украинских силовиков."Покушение, которое было, - за мои политические убеждения, за то, что все мы говорим правду о тех преступлениях ВСУ на территории Донецкой и Луганской республик, а также о тех провокациях, которые они (украинские силовики – ред.) проводят на территории Российской Федерации… Наш проект продолжает работу, и мы будем раскрывать не только тайны убийц и насильников из ВСУ, нацистов, но также показывать этих лиц, что они совершили, их признательные показания", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220823/pokushenie-1811528134.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина
06:04 27.08.2022 (обновлено: 07:00 27.08.2022)
 
Помощник главы МВД ЛНР заявил о совершенном на него покушении

Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что в конце мая на него было совершено покушение

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЛуганск
Луганск - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев с позывным "Коммунист" заявил РИА Новости о том, что в конце мая на него было совершено покушение.
"В конце мая этого года на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали это обстоятельство и то, что было. По этому факту сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия", - рассказал собеседник агентства.
"Коммунист" уточнил, что покушение произошло в центре Луганска, но детали произошедшего он разглашать не может. Он подчеркнул, что все чаще Киев использует "террористические методы ведения войны" и напомнил о недавних покушениях на мэров Мелитополя, Запорожья, Мариуполя и Лисичанска.
"Идут покушения на людей, которые были руководителями "русской весны", людей, которые имеют политические виды и взгляды. Это очень опасные люди для террористической Украины, и они (украинские власти - ред.) будут использовать все методы для того, чтобы нас устранить. Но мы выстоим и победим, победа будет за нами", - сказал Киселев.
Киселев убежден, что покушение на него было совершено по политическим мотивам, а также в связи с его деятельностью в проекте "Путь Визенталь", рассказывающем о преступлениях украинских силовиков.
"Покушение, которое было, - за мои политические убеждения, за то, что все мы говорим правду о тех преступлениях ВСУ на территории Донецкой и Луганской республик, а также о тех провокациях, которые они (украинские силовики – ред.) проводят на территории Российской Федерации… Наш проект продолжает работу, и мы будем раскрывать не только тайны убийц и насильников из ВСУ, нацистов, но также показывать этих лиц, что они совершили, их признательные показания", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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