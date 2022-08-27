https://ria.ru/20220827/pokushenie-1812464479.html

Помощник главы МВД ЛНР заявил о совершенном на него покушении

Помощник главы МВД ЛНР заявил о совершенном на него покушении - РИА Новости, 27.08.2022

Помощник главы МВД ЛНР заявил о совершенном на него покушении

Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев с позывным "Коммунист" заявил РИА Новости о том, что в конце мая на него было совершено... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T06:04

2022-08-27T06:04

2022-08-27T07:00

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в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев с позывным "Коммунист" заявил РИА Новости о том, что в конце мая на него было совершено покушение."В конце мая этого года на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали это обстоятельство и то, что было. По этому факту сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия", - рассказал собеседник агентства."Коммунист" уточнил, что покушение произошло в центре Луганска, но детали произошедшего он разглашать не может. Он подчеркнул, что все чаще Киев использует "террористические методы ведения войны" и напомнил о недавних покушениях на мэров Мелитополя, Запорожья, Мариуполя и Лисичанска.Киселев убежден, что покушение на него было совершено по политическим мотивам, а также в связи с его деятельностью в проекте "Путь Визенталь", рассказывающем о преступлениях украинских силовиков."Покушение, которое было, - за мои политические убеждения, за то, что все мы говорим правду о тех преступлениях ВСУ на территории Донецкой и Луганской республик, а также о тех провокациях, которые они (украинские силовики – ред.) проводят на территории Российской Федерации… Наш проект продолжает работу, и мы будем раскрывать не только тайны убийц и насильников из ВСУ, нацистов, но также показывать этих лиц, что они совершили, их признательные показания", - сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220823/pokushenie-1811528134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, украина