06:38 27.08.2022 (обновлено: 11:16 27.08.2022)
Из Уханя в Москву отправился первый "чайный" поезд
Первый "чайный" поезд из китайского Уханя отправился в Москву в рамках нового проекта
Грузовой состав. Архивное фото
ПЕКИН, 27 авг — РИА Новости. Первый железнодорожный состав из 50 контейнеров в рамках нового проекта "Специальные чайные экспортные поезда в Россию" отправился в пятницу из города Ухань китайской провинции Хубэй в Москву, планируется, что "чайные" поезда из Уханя в Россию будут курсировать на регулярной основе, сообщает в субботу торговое представительство России в Китае.
"Двадцать шестого августа из Уханя в Москву был отправлен первый железнодорожный состав из 50 контейнеров (около 1 тысячи тонн) в рамках нового проекта "Специальные чайные экспортные поезда в Россию", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале торгпредства.
Торгпред России в Китае Алексей Дахновский в своем видеоприветствии участникам церемонии подчеркнул, что "Ухань внес большой вклад в появление традиции чаепития в России в середине 18-го века, так как именно этот город был центром чайной торговли между Россией и Китаем".
"В те старые времена более 80 процентов объема всей торговли между двумя нашими странами приходилось на чай, поэтому дорогу, по которой ездили купцы, называли Великим чайным путем", — напомнил Дахновский и пожелал успехов проекту.
Планируется, что "чайные" поезда из Уханя в Россию будут курсировать на регулярной основе.