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Из Уханя в Москву отправился первый "чайный" поезд

Из Уханя в Москву отправился первый "чайный" поезд - РИА Новости, 27.08.2022

Из Уханя в Москву отправился первый "чайный" поезд

Первый железнодорожный состав из 50 контейнеров в рамках нового проекта "Специальные чайные экспортные поезда в Россию" отправился в пятницу из города Ухань... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T06:38

2022-08-27T06:38

2022-08-27T11:16

экономика

ухань

россия

китай

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ПЕКИН, 27 авг — РИА Новости. Первый железнодорожный состав из 50 контейнеров в рамках нового проекта "Специальные чайные экспортные поезда в Россию" отправился в пятницу из города Ухань китайской провинции Хубэй в Москву, планируется, что "чайные" поезда из Уханя в Россию будут курсировать на регулярной основе, сообщает в субботу торговое представительство России в Китае.Отмечается, что на церемонии отправки первого "чайного" поезда из Уханя присутствовали замглавы Народного правительства провинции Хубэй Ян Юньянь, ответственные лица Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, представители деловых кругов региона.Торгпред России в Китае Алексей Дахновский в своем видеоприветствии участникам церемонии подчеркнул, что "Ухань внес большой вклад в появление традиции чаепития в России в середине 18-го века, так как именно этот город был центром чайной торговли между Россией и Китаем"."В те старые времена более 80 процентов объема всей торговли между двумя нашими странами приходилось на чай, поэтому дорогу, по которой ездили купцы, называли Великим чайным путем", — напомнил Дахновский и пожелал успехов проекту.Планируется, что "чайные" поезда из Уханя в Россию будут курсировать на регулярной основе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220822/neft-1811234733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, ухань, россия, китай