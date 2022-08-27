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Из Уханя в Москву отправился первый "чайный" поезд - РИА Новости, 27.08.2022
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Из Уханя в Москву отправился первый "чайный" поезд
Из Уханя в Москву отправился первый "чайный" поезд - РИА Новости, 27.08.2022
Из Уханя в Москву отправился первый "чайный" поезд
Первый железнодорожный состав из 50 контейнеров в рамках нового проекта "Специальные чайные экспортные поезда в Россию" отправился в пятницу из города Ухань... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T06:38
2022-08-27T11:16
экономика
ухань
россия
китай
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ПЕКИН, 27 авг — РИА Новости. Первый железнодорожный состав из 50 контейнеров в рамках нового проекта "Специальные чайные экспортные поезда в Россию" отправился в пятницу из города Ухань китайской провинции Хубэй в Москву, планируется, что "чайные" поезда из Уханя в Россию будут курсировать на регулярной основе, сообщает в субботу торговое представительство России в Китае.Отмечается, что на церемонии отправки первого "чайного" поезда из Уханя присутствовали замглавы Народного правительства провинции Хубэй Ян Юньянь, ответственные лица Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, представители деловых кругов региона.Торгпред России в Китае Алексей Дахновский в своем видеоприветствии участникам церемонии подчеркнул, что "Ухань внес большой вклад в появление традиции чаепития в России в середине 18-го века, так как именно этот город был центром чайной торговли между Россией и Китаем"."В те старые времена более 80 процентов объема всей торговли между двумя нашими странами приходилось на чай, поэтому дорогу, по которой ездили купцы, называли Великим чайным путем", — напомнил Дахновский и пожелал успехов проекту.Планируется, что "чайные" поезда из Уханя в Россию будут курсировать на регулярной основе.
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экономика, ухань, россия, китай
Экономика, Ухань, Россия, Китай
06:38 27.08.2022 (обновлено: 11:16 27.08.2022)
 
Из Уханя в Москву отправился первый "чайный" поезд

Первый "чайный" поезд из китайского Уханя отправился в Москву в рамках нового проекта

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав
Грузовой состав - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПЕКИН, 27 авг — РИА Новости. Первый железнодорожный состав из 50 контейнеров в рамках нового проекта "Специальные чайные экспортные поезда в Россию" отправился в пятницу из города Ухань китайской провинции Хубэй в Москву, планируется, что "чайные" поезда из Уханя в Россию будут курсировать на регулярной основе, сообщает в субботу торговое представительство России в Китае.

"Двадцать шестого августа из Уханя в Москву был отправлен первый железнодорожный состав из 50 контейнеров (около 1 тысячи тонн) в рамках нового проекта "Специальные чайные экспортные поезда в Россию", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале торгпредства.

Отмечается, что на церемонии отправки первого "чайного" поезда из Уханя присутствовали замглавы Народного правительства провинции Хубэй Ян Юньянь, ответственные лица Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, представители деловых кругов региона.
Торгпред России в Китае Алексей Дахновский в своем видеоприветствии участникам церемонии подчеркнул, что "Ухань внес большой вклад в появление традиции чаепития в России в середине 18-го века, так как именно этот город был центром чайной торговли между Россией и Китаем".
"В те старые времена более 80 процентов объема всей торговли между двумя нашими странами приходилось на чай, поэтому дорогу, по которой ездили купцы, называли Великим чайным путем", — напомнил Дахновский и пожелал успехов проекту.
Планируется, что "чайные" поезда из Уханя в Россию будут курсировать на регулярной основе.
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