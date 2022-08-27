Рейтинг@Mail.ru
Кадыров показал видео с пленными, которых Киев бросает "на убой" - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/plennye-1812453251.html
Кадыров показал видео с пленными, которых Киев бросает "на убой"
Кадыров показал видео с пленными, которых Киев бросает "на убой" - РИА Новости, 27.08.2022
Кадыров показал видео с пленными, которых Киев бросает "на убой"
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с допросом украинских военнопленных, которых, по его мнению, бросают на убой, при этом он отметил, что пленные... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T01:06
2022-08-27T05:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784259869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0aa2d983cde71117dc85b7e510abbe2c.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с допросом украинских военнопленных, которых, по его мнению, бросают на убой, при этом он отметил, что пленные "охотно отвечают на вопросы" и рассказали столько информации, что обрабатывать ее времени нет.На почти двухминутном видео пленные рассказывают, как их зовут, откуда они, где расположены их силы и сколько человек, какое у них вооружение и оборудование."Ладно, были бы идейные. Но ведь нет у них убеждений. Преданные своему делу воители так охотно на вопросы не отвечают. Еще бой не затих и дым пороха не рассеялся, а они поведали нашему спецназу "Ахмат" столько информации, что обрабатывать ее времени нет", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812339961.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784259869_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95d887b2a93bd2faca0aeee9e30f43cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
01:06 27.08.2022 (обновлено: 05:28 27.08.2022)
 
Кадыров показал видео с пленными, которых Киев бросает "на убой"

Глава Чечни Кадыров показал видео с допросом брошенных Украиной "на убой" военнопленных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат"
Бойцы специального отряда быстрого реагирования Ахмат - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с допросом украинских военнопленных, которых, по его мнению, бросают на убой, при этом он отметил, что пленные "охотно отвечают на вопросы" и рассказали столько информации, что обрабатывать ее времени нет.

"Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По пять-семь человек. Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперед, на заклание, за Бандеру и его отребье", - говорится в подписи к видео с пленными в Telegram-канале Кадырова.

На почти двухминутном видео пленные рассказывают, как их зовут, откуда они, где расположены их силы и сколько человек, какое у них вооружение и оборудование.
"Ладно, были бы идейные. Но ведь нет у них убеждений. Преданные своему делу воители так охотно на вопросы не отвечают. Еще бой не затих и дым пороха не рассеялся, а они поведали нашему спецназу "Ахмат" столько информации, что обрабатывать ее времени нет", - добавил Кадыров.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 16:08Специальная военная операция на Украине
Кадыров попросил Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала