01:06 27.08.2022 (обновлено: 05:28 27.08.2022)
Кадыров показал видео с пленными, которых Киев бросает "на убой"
Глава Чечни Кадыров показал видео с допросом брошенных Украиной "на убой" военнопленных
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат"
Бойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат". Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с допросом украинских военнопленных, которых, по его мнению, бросают на убой, при этом он отметил, что пленные "охотно отвечают на вопросы" и рассказали столько информации, что обрабатывать ее времени нет.
"Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По пять-семь человек. Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперед, на заклание, за Бандеру и его отребье", - говорится в подписи к видео с пленными в Telegram-канале Кадырова.
На почти двухминутном видео пленные рассказывают, как их зовут, откуда они, где расположены их силы и сколько человек, какое у них вооружение и оборудование.
"Ладно, были бы идейные. Но ведь нет у них убеждений. Преданные своему делу воители так охотно на вопросы не отвечают. Еще бой не затих и дым пороха не рассеялся, а они поведали нашему спецназу "Ахмат" столько информации, что обрабатывать ее времени нет", - добавил Кадыров.