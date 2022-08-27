https://ria.ru/20220827/plennye-1812453251.html

Кадыров показал видео с пленными, которых Киев бросает "на убой"

Кадыров показал видео с пленными, которых Киев бросает "на убой" - РИА Новости, 27.08.2022

Кадыров показал видео с пленными, которых Киев бросает "на убой"

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с допросом украинских военнопленных, которых, по его мнению, бросают на убой, при этом он отметил, что пленные... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T01:06

2022-08-27T01:06

2022-08-27T05:28

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с допросом украинских военнопленных, которых, по его мнению, бросают на убой, при этом он отметил, что пленные "охотно отвечают на вопросы" и рассказали столько информации, что обрабатывать ее времени нет.На почти двухминутном видео пленные рассказывают, как их зовут, откуда они, где расположены их силы и сколько человек, какое у них вооружение и оборудование."Ладно, были бы идейные. Но ведь нет у них убеждений. Преданные своему делу воители так охотно на вопросы не отвечают. Еще бой не затих и дым пороха не рассеялся, а они поведали нашему спецназу "Ахмат" столько информации, что обрабатывать ее времени нет", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812339961.html

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Максим Горбачев

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