https://ria.ru/20220827/peregovory-1812582269.html
Слуцкий назвал условие для рассмотрения Россией переговоров с Украиной
Слуцкий назвал условие для рассмотрения Россией переговоров с Украиной - РИА Новости, 27.08.2022
Слуцкий назвал условие для рассмотрения Россией переговоров с Украиной
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на публикацию украинского Telegram-канала "Байрактар" заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T18:02
2022-08-27T18:02
2022-08-27T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
леонид слуцкий (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789174919_0:90:3035:1797_1920x0_80_0_0_81eee7dce67870e7451296f854824a4e.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на публикацию украинского Telegram-канала "Байрактар" заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской стороной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции."Хочу пояснить господам-националистам. Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной безоговорочной денацификации", - отметил парламентарий в видео, размещенном в его Telegram-канале.
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789174919_179:0:2862:2012_1920x0_80_0_0_fa831c6cca32d365588343d3bc22f327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, леонид слуцкий (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Леонид Слуцкий (политик)
18:02 27.08.2022 (обновлено: 18:03 27.08.2022)
Слуцкий назвал условие для рассмотрения Россией переговоров с Украиной
Слуцкий: Россия рассмотрит переговоры с Украиной только при ее готовности к капитуляции