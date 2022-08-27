https://ria.ru/20220827/peregovory-1812582269.html

Слуцкий назвал условие для рассмотрения Россией переговоров с Украиной

Слуцкий назвал условие для рассмотрения Россией переговоров с Украиной - РИА Новости, 27.08.2022

Слуцкий назвал условие для рассмотрения Россией переговоров с Украиной

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на публикацию украинского Telegram-канала "Байрактар" заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T18:02

2022-08-27T18:02

2022-08-27T18:03

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

леонид слуцкий (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789174919_0:90:3035:1797_1920x0_80_0_0_81eee7dce67870e7451296f854824a4e.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на публикацию украинского Telegram-канала "Байрактар" заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской стороной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции."Хочу пояснить господам-националистам. Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной безоговорочной денацификации", - отметил парламентарий в видео, размещенном в его Telegram-канале.

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, леонид слуцкий (политик)