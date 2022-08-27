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Слуцкий назвал условие для рассмотрения Россией переговоров с Украиной - РИА Новости, 27.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Слуцкий назвал условие для рассмотрения Россией переговоров с Украиной
Слуцкий назвал условие для рассмотрения Россией переговоров с Украиной - РИА Новости, 27.08.2022
Слуцкий назвал условие для рассмотрения Россией переговоров с Украиной
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на публикацию украинского Telegram-канала "Байрактар" заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T18:02
2022-08-27T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на публикацию украинского Telegram-канала "Байрактар" заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской стороной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции."Хочу пояснить господам-националистам. Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной безоговорочной денацификации", - отметил парламентарий в видео, размещенном в его Telegram-канале.
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в мире, россия, украина, леонид слуцкий (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Леонид Слуцкий (политик)
18:02 27.08.2022 (обновлено: 18:03 27.08.2022)
 
Слуцкий назвал условие для рассмотрения Россией переговоров с Украиной

Слуцкий: Россия рассмотрит переговоры с Украиной только при ее готовности к капитуляции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Леонид Слуцкий
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на публикацию украинского Telegram-канала "Байрактар" заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской стороной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции.
"Хочу пояснить господам-националистам. Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной безоговорочной денацификации", - отметил парламентарий в видео, размещенном в его Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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