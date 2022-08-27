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СМИ: европейцы нашли способ обогреться зимой без российского газа - РИА Новости, 27.08.2022
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СМИ: европейцы нашли способ обогреться зимой без российского газа
СМИ: европейцы нашли способ обогреться зимой без российского газа - РИА Новости, 27.08.2022
СМИ: европейцы нашли способ обогреться зимой без российского газа
В Европе, несмотря на жару, выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей, пишет Business Insider. Таким образом жители Старого Света пытаются... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T01:25
2022-08-27T01:25
европа
северный поток
россия
природный газ
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Европе, несмотря на жару, выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей, пишет Business Insider. Таким образом жители Старого Света пытаются подготовиться к огромным счетам за энергию предстоящей зимой.В Германии за шесть месяцев покупатели приобрели на 35 процентов больше обогревателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Великобритании продали почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за весь 2021 год. В Швейцарии также значительно выросли продажи обогревателей.Как отмечает издание, европейцы ищут способы обогреваться этой зимой так, чтобы не включать системы отопления в своих домах. Business Insider напоминает, что жителя Европы посоветовали "обогревать человека, а не дом", в том числе надевать куртки и перчатки с подогревом.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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европа, северный поток, россия, природный газ
Европа, Северный поток, Россия, Природный газ
01:25 27.08.2022
 
СМИ: европейцы нашли способ обогреться зимой без российского газа

Business Insider: в Европе выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей

© Flickr / thisreidwriteОбогреватель
Обогреватель - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Flickr / thisreidwrite
Обогреватель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Европе, несмотря на жару, выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей, пишет Business Insider. Таким образом жители Старого Света пытаются подготовиться к огромным счетам за энергию предстоящей зимой.
В Германии за шесть месяцев покупатели приобрели на 35 процентов больше обогревателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Великобритании продали почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за весь 2021 год. В Швейцарии также значительно выросли продажи обогревателей.
Как отмечает издание, европейцы ищут способы обогреваться этой зимой так, чтобы не включать системы отопления в своих домах. Business Insider напоминает, что жителя Европы посоветовали "обогревать человека, а не дом", в том числе надевать куртки и перчатки с подогревом.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
Система отопления - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 15:22
В ЕК подсчитали, сколько энергии сэкономят при снижении обогрева домов
В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЕвропаСеверный потокРоссияПриродный газ
 
 
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