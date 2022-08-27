https://ria.ru/20220827/otoplenie-1812454264.html

СМИ: европейцы нашли способ обогреться зимой без российского газа

СМИ: европейцы нашли способ обогреться зимой без российского газа - РИА Новости, 27.08.2022

СМИ: европейцы нашли способ обогреться зимой без российского газа

В Европе, несмотря на жару, выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей, пишет Business Insider. Таким образом жители Старого Света пытаются... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T01:25

2022-08-27T01:25

2022-08-27T01:25

европа

северный поток

россия

природный газ

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Европе, несмотря на жару, выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей, пишет Business Insider. Таким образом жители Старого Света пытаются подготовиться к огромным счетам за энергию предстоящей зимой.В Германии за шесть месяцев покупатели приобрели на 35 процентов больше обогревателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Великобритании продали почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за весь 2021 год. В Швейцарии также значительно выросли продажи обогревателей.Как отмечает издание, европейцы ищут способы обогреваться этой зимой так, чтобы не включать системы отопления в своих домах. Business Insider напоминает, что жителя Европы посоветовали "обогревать человека, а не дом", в том числе надевать куртки и перчатки с подогревом.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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европа, северный поток, россия, природный газ