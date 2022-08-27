https://ria.ru/20220827/oon-1812465804.html
Замгенсека ООН прокомментировала конференцию ДНЯО
Замгенсека ООН прокомментировала конференцию ДНЯО - РИА Новости, 27.08.2022
Замгенсека ООН прокомментировала конференцию ДНЯО
Замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу выразила разочарование тем, что участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T06:52
2022-08-27T06:52
2022-08-27T07:00
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу выразила разочарование тем, что участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ.Ранее Конференция не смогла принять итоговый документ из-за расхождений сторон. Западные государства обвинили в этом Россию. Москва в свою очередь уличила Запад в политизированности позиции и лживых заявлениях по Украине."Я была разочарована итогом, а именно тем, что страны-члены Обзорной конференции ДНЯО оказались неспособны принять итоговый документ путем консенсуса", - сказала она на пресс-конференции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон
06:52 27.08.2022 (обновлено: 07:00 27.08.2022)
Замгенсека ООН прокомментировала конференцию ДНЯО
Замгенсека ООН Накамицу разочаровалась отсутствием консенсуса на конференции ДНЯО
ООН, 27 авг – РИА Новости. Замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу выразила разочарование тем, что участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ.
Ранее Конференция не смогла принять итоговый документ из-за расхождений сторон. Западные государства обвинили в этом Россию. Москва в свою очередь уличила Запад в политизированности позиции и лживых заявлениях по Украине.
"Я была разочарована итогом, а именно тем, что страны-члены Обзорной конференции ДНЯО оказались неспособны принять итоговый документ путем консенсуса", - сказала она на пресс-конференции.