https://ria.ru/20220827/oon-1812465804.html

Замгенсека ООН прокомментировала конференцию ДНЯО

Замгенсека ООН прокомментировала конференцию ДНЯО - РИА Новости, 27.08.2022

Замгенсека ООН прокомментировала конференцию ДНЯО

Замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу выразила разочарование тем, что участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T06:52

2022-08-27T06:52

2022-08-27T07:00

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ООН, 27 авг – РИА Новости. Замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу выразила разочарование тем, что участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ.Ранее Конференция не смогла принять итоговый документ из-за расхождений сторон. Западные государства обвинили в этом Россию. Москва в свою очередь уличила Запад в политизированности позиции и лживых заявлениях по Украине."Я была разочарована итогом, а именно тем, что страны-члены Обзорной конференции ДНЯО оказались неспособны принять итоговый документ путем консенсуса", - сказала она на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220827/zaes-1812465143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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