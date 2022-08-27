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Замгенсека ООН прокомментировала конференцию ДНЯО - РИА Новости, 27.08.2022
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Замгенсека ООН прокомментировала конференцию ДНЯО
Замгенсека ООН прокомментировала конференцию ДНЯО - РИА Новости, 27.08.2022
Замгенсека ООН прокомментировала конференцию ДНЯО
Замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу выразила разочарование тем, что участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T06:52
2022-08-27T07:00
в мире
оон
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу выразила разочарование тем, что участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ.Ранее Конференция не смогла принять итоговый документ из-за расхождений сторон. Западные государства обвинили в этом Россию. Москва в свою очередь уличила Запад в политизированности позиции и лживых заявлениях по Украине."Я была разочарована итогом, а именно тем, что страны-члены Обзорной конференции ДНЯО оказались неспособны принять итоговый документ путем консенсуса", - сказала она на пресс-конференции.
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в мире, оон
В мире, ООН
06:52 27.08.2022 (обновлено: 07:00 27.08.2022)
 
Замгенсека ООН прокомментировала конференцию ДНЯО

Замгенсека ООН Накамицу разочаровалась отсутствием консенсуса на конференции ДНЯО

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу выразила разочарование тем, что участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ.
Ранее Конференция не смогла принять итоговый документ из-за расхождений сторон. Западные государства обвинили в этом Россию. Москва в свою очередь уличила Запад в политизированности позиции и лживых заявлениях по Украине.
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"Я была разочарована итогом, а именно тем, что страны-члены Обзорной конференции ДНЯО оказались неспособны принять итоговый документ путем консенсуса", - сказала она на пресс-конференции.
 
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