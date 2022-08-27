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Украинские войска за сутки выпустили более 170 боеприпасов по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили более 170 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 27.08.2022

Украинские войска за сутки выпустили более 170 боеприпасов по ДНР

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 боеприпасов по районам семи населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T19:55

2022-08-27T19:55

2022-08-27T19:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 боеприпасов по районам семи населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более ста семидесяти боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, которое опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.Отмечается, что огонь велся по районам семи населенных пунктов республики."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость восемь защитников Донецкой Народной Республики погибли, четырнадцать получили ранения", - отмечается в заявлении.

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донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины