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Украинские войска за сутки выпустили более 170 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за сутки выпустили более 170 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска за сутки выпустили более 170 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 боеприпасов по районам семи населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T19:55
2022-08-27T19:55
2022-08-27T19:55
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
сцкк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 боеприпасов по районам семи населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более ста семидесяти боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, которое опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.Отмечается, что огонь велся по районам семи населенных пунктов республики."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость восемь защитников Донецкой Народной Республики погибли, четырнадцать получили ранения", - отмечается в заявлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки выпустили более 170 боеприпасов по ДНР
Народная милиция: ВСУ выпустили по ДНР 170 боеприпасов из танков, минометов, артиллерии