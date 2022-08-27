https://ria.ru/20220827/obstrel-1812624576.html

Украинские войска за пять минут обстреляли три населенных пункта

Украинские войска за пять минут обстреляли три населенных пункта - РИА Новости, 27.08.2022

Украинские войска за пять минут обстреляли три населенных пункта

Украинские войска за пять минут обстреляли три населенных пункта, выпустив в том числе 20 ракет из БМ-21 "Град" и 12 снарядов калибром 155 мм, сообщило... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T21:31

2022-08-27T21:31

2022-08-27T21:33

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

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украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли три населенных пункта, выпустив в том числе 20 ракет из БМ-21 "Град" и 12 снарядов калибром 155 мм, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.45 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 20 ракет из РЗО БМ-21 "Град"; 20.45 - н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 20.50 - н.п. Керамик – н.п. Васильевка: выпущено 12 снарядов калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812531692.html

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донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс