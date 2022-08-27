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Украинские войска за пять минут обстреляли три населенных пункта - РИА Новости, 27.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/obstrel-1812624576.html
Украинские войска за пять минут обстреляли три населенных пункта
Украинские войска за пять минут обстреляли три населенных пункта - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска за пять минут обстреляли три населенных пункта
Украинские войска за пять минут обстреляли три населенных пункта, выпустив в том числе 20 ракет из БМ-21 "Град" и 12 снарядов калибром 155 мм, сообщило... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T21:31
2022-08-27T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли три населенных пункта, выпустив в том числе 20 ракет из БМ-21 "Град" и 12 снарядов калибром 155 мм, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.45 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 20 ракет из РЗО БМ-21 "Град"; 20.45 - н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 20.50 - н.п. Керамик – н.п. Васильевка: выпущено 12 снарядов калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812531692.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
донбасс
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
21:31 27.08.2022 (обновлено: 21:33 27.08.2022)
 
Украинские войска за пять минут обстреляли три населенных пункта

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Горловку, Пантелеймоновку и Васильевку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли три населенных пункта, выпустив в том числе 20 ракет из БМ-21 "Град" и 12 снарядов калибром 155 мм, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.45 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 20 ракет из РЗО БМ-21 "Град"; 20.45 - н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 20.50 - н.п. Керамик – н.п. Васильевка: выпущено 12 снарядов калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Вчера, 15:09Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.08.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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