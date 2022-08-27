21:31 27.08.2022 (обновлено: 21:33 27.08.2022)
Украинские войска за пять минут обстреляли три населенных пункта
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Горловку, Пантелеймоновку и Васильевку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли три населенных пункта, выпустив в том числе 20 ракет из БМ-21 "Град" и 12 снарядов калибром 155 мм, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.45 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 20 ракет из РЗО БМ-21 "Град"; 20.45 - н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 20.50 - н.п. Керамик – н.п. Васильевка: выпущено 12 снарядов калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.